Mercosur Von der Leyen «a hâte» de signer cet «accord historique»

ATS

9.1.2026 - 18:40

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a salué vendredi l'accord commercial «historique» conclu par l'Union européenne avec des pays du Mercosur, qu'elle a «hâte» de signer au Paraguay.

De gauche à droite : le président argentin Javier Milei, le président uruguayen Luis Lacalle Pou, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva et le président paraguayen Santiago Pena posent pour une photo lors du sommet du Mercosur à Montevideo, en Uruguay, le vendredi 6 décembre 2024 (archives).
De gauche à droite : le président argentin Javier Milei, le président uruguayen Luis Lacalle Pou, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva et le président paraguayen Santiago Pena posent pour une photo lors du sommet du Mercosur à Montevideo, en Uruguay, le vendredi 6 décembre 2024 (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

09.01.2026, 18:40

Dans un communiqué, la cheffe de l'exécutif européen n'a pas confirmé la date de la signature, envisagée jusqu'ici pour lundi. Le ministère argentin des Affaires étrangères a indiqué dans un communiqué que la signature aura lieu le 17 janvier.

«Il s'agit d'un accord stratégique pour l'Espagne et l'Europe, qui non seulement élargit son réseau de partenaires et son accès à de nouveaux marchés, mais renforce également son autonomie stratégique», a salué le ministère espagnol de l'Economie dans un communiqué transmis à l'AFP.

Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez s'est pour sa part félicité sur X d'un accord qui ouvre la voie à «une prospérité partagée» avec «une région soeur».

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a lui parlé d'un «jour historique pour le multilatéralisme». «Dans un contexte international de protectionnisme et d'unilatéralisme croissants, l'accord est un signe en faveur du commerce international comme moteur de la croissance économique, avec des avantages pour les deux blocs», a déclaré le dirigeant sur le réseau social X.

