L'ancienne chancelière allemande Angela Merkel soutient la décision des membres de l'Union européenne (UE) de renforcer la défense. Vendredi à Genève, elle a admis que cette augmentation n'avait pas été suffisante alors qu'elle était en fonction.

Keystone-SDA ATS

«Oui», a-t-elle répondu, interrogée lors d'une discussion l'Organisation mondiale du commerce (OMC) sur les renforcements de la défense par les Etats européens. «Les décisions qui ont été prises ont été les bonnes», a-t-elle encore affirmé, tout en saluant l'attitude britannique également sur cette question.

Le probable futur chancelier allemand Friedrich Merz a annoncé un fonds doté de 500 milliards d'euros sur dix ans dans son pays. Et les Etats membres de l'UE ont validé jeudi un plan d'augmentation de 800 milliards d'euros d'augmentation des ressources de défense.

En revanche, l'ancienne chancelière n'a elle pas souhaité commenter les tensions entre le président américain Donald Trump et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. Elle dit toutefois avoir toujours pu relayer ses messages au républicain. «Cela devrait être fait d'une manière qui ne provoque pas d'inquiétude parce que le président Trump comprend aussi et sait qu'il doit protéger ses intérêts et que d'autres ont leurs propres intérêts», dit-elle.

De son côté, la directrice générale de l'OMC Ngozi Okonjo-Iweala, qui vient de voir les deux responsables du commerce dans l'administration américaine, a réitéré son appel aux Etats à ne pas «surréagir» aux annonces du président Trump.

Face à l'incertitude de ces décisions, elle leur demande d'attendre que les tarifs soient appliqués et de mener un dialogue avec les Etats-Unis. «Nous sommes à un moment difficile», a-t-elle admis. Ces tarifs «posent des difficultés», ajoute-t-elle, mais elle insiste sur le fait que la majorité du commerce mondial ne passe pas par les Etats-Unis.