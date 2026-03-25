Merz: «L'Ukraine n'a plus besoin des missiles allemands»

Le chancelier allemand Friedrich Merz a déclaré mercredi qu'il n'était plus nécessaire d'envoyer des missiles Taurus à longue portée pour aider à défendre l'Ukraine contre l'invasion russe, une décision longtemps débattue à Berlin.

«Aujourd'hui, l'Ukraine dispose elle-même dans ses dépôts d'armes à longue portée qu'elle a construites elle-même – en partie avec notre aide – et qui sont nettement plus efficaces que le nombre relativement restreint de missiles de croisière Taurus que nous aurions pu livrer», a déclaré le chancelier. KEYSTONE

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Kiev souhaite depuis longtemps obtenir ces missiles, mais Berlin a refusé de s'engager ouvertement, craignant que cela n'aggrave les tensions avec la Russie, puissance nucléaire.

Lorsqu'il était dans l'opposition, M. Merz s'était lui-même engagé à envoyer ces missiles, mais il est revenu sur sa position depuis son entrée en fonction en mai dernier.

Répondant mercredi à Berlin aux questions des députés au Bundestag, M. Merz a déclaré que ses propos initiaux avaient été formulés «dans un contexte différent», à un moment où il «supposait que la Bundeswehr disposait d'un nombre suffisant de missiles de croisière Taurus opérationnels dans ses stocks pour pouvoir approvisionner l'Ukraine».

Il a ajouté que les progrès de l'Ukraine en matière de développement d'armes nationales avaient rendu inutile le débat sur les missiles Taurus.

«Aujourd'hui, l'Ukraine dispose elle-même dans ses dépôts d'armes à longue portée qu'elle a construites elle-même – en partie avec notre aide – et qui sont nettement plus efficaces que le nombre relativement restreint de missiles de croisière Taurus que nous aurions pu livrer», a déclaré le chancelier.

«Mobiliser des fonds»

Toutefois, même si l'Ukraine est «mieux armée aujourd'hui que jamais auparavant», elle rencontre «des difficultés considérables en matière de financement», a-t-il souligné, insistant sur la nécessité de «mobiliser des fonds pour l'Ukraine» afin que ces armes puissent continuer à être produites.

Depuis que les États-Unis, sous la présidence de Donald Trump, ont réduit la majeure partie de leur soutien à l'Ukraine l'année dernière, l'Allemagne est devenue le principal soutien de Kiev et a considérablement augmenté son aide militaire.

Berlin s'est engagé à verser 11,5 milliards d'euros d'aide pour 2026, notamment pour des systèmes de défense aérienne Iris-T et des batteries Patriot.