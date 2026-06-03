Mette-Marit affaiblie : son époux et sa fille rentrent d'urgence à son chevet

La fille de la princesse héritière de Norvège Mette-Marit a interrompu ses études en Australie et est arrivée mercredi à Oslo pour être auprès de sa mère, gravement malade.

La princesse héritière de Norvège Mette-Marit (à droite), sa fille la princesse Ingrid Alexandra et son époux le prince héritier Haakon en 2025. KEYSTONE

Agence France-Presse Clara Francey

La princesse Ingrid Alexandra, qui étudie les sciences sociales à l'université de Sydney depuis l'an dernier, est arrivée en Norvège dans la matinée pour y rejoindre Mette-Marit, atteinte d'une maladie pulmonaire incurable et dont la santé s'est récemment détériorée.

Agée de 52 ans, Mette-Marit a été diagnostiquée en 2018 d'une rare forme de fibrose pulmonaire, maladie qui provoque des gênes respiratoires et l'a obligée à réduire ses activités officielles. En visite au Japon, son époux, le prince héritier Haakon, a lui-même écourté d'un jour son séjour dans l'archipel nippon et repartira mercredi.

«Nous sommes une famille pour qui chacun compte, alors nous puisons de la force à nous réunir et être ensemble», a-t-il déclaré à la presse à Tokyo. «Comme je l'ai dit la dernière fois, l'état de santé de la princesse héritière est grave», a-t-il précisé. Le Palais royal avait annoncé en décembre que Mette-Marit risquait d'être bientôt contrainte à une périlleuse transplantation.

Lors de récentes apparitions publiques, la princesse était dotée d'un équipement d'assistance respiratoire -- des lunettes nasales reliées à un appareil à oxygène. Outre ses problèmes de santé, Mette-Marit a vécu des derniers mois difficiles.

La publication fin janvier de documents aux Etats-Unis a mis en évidence sa correspondance soutenue et à la tonalité parfois intime avec le criminel sexuel Jeffrey Epstein entre 2011 et 2014.

Elle a aussi dû faire face aux démêlés judiciaires de son fils, Marius Borg Høiby. Né d'une relation antérieure à son mariage avec Haakon en 2001, Høiby a été jugé en début d'année pour des viols et pour des violences répétées sur une ex-compagne, ce qu'il conteste. Le verdict est attendu le 15 juin.