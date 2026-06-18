Meurtre de Lyhanna : la collégienne a été violée, révèle l'autopsie

Lyhanna, collégienne de 11 ans dont l'enlèvement et le meurtre ont suscité une immense émotion en France, a été violée selon des résultats de l'autopsie, a indiqué à l'AFP une source proche du dossier, confirmant une information de la télévision BFMTV.

Les révélations sur plusieurs plaintes pour viols sur mineures visant le principal suspect dans la mort de la jeune Lyhanna ont suscité une vive émotion et relancé les interrogations sur les défaillances du système judiciaire (archives). IMAGO/ABACAPRESS

Agence France-Presse Angelica Zermatten

Au lendemain de la découverte du corps le 4 juin dans un silo désaffecté situé dans la commune de Puycasquier, dans le Sud-ouest, l'identification de Lyhanna avait été confirmée, mais les causes de la mort ne sont toujours pas connues.

Ces causes, tout comme l'existence de traces de violences sexuelles, sont essentielles pour la potentielle requalification des faits dont est actuellement accusé le principal suspect, Jérôme Barella.

Ce père de famille de 41 ans a été inculpé pour «enlèvement» et «séquestration». Il est en détention provisoire à la prison de Mont-de-Marsan (sud-ouest), à l'isolement.

L'avocat des parents de Lyhanna a réagi jeudi soir par le biais d'un communiqué. «Face au pire pouvant arriver à une enfant et à des parents, leur colère n’a d’égal que leur dégoût. La famille demande à ce que son intimité et sa vie privée soient respectées», écrit François Roujou de Boubée.

Les révélations sur plusieurs plaintes pour viols sur mineures visant le principal suspect dans la mort de la jeune Lyhanna, jamais interpellé ou convoqué, ont suscité une vive émotion et relancé les interrogations sur les défaillances du système judiciaire français.