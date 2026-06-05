JD Vance a dénoncé vendredi sur X le «meurtre tragique et inacceptable» d'un étudiant britannique, et s'est vu aussitôt reprocher par Londres une volonté «d'ingérence» dans cette affaire qui secoue le Royaume-Uni.

Henry Nowak a été tué en décembre à Southampton, sur la côte sud de l'Angleterre, alors qu'il rentrait d'une soirée. AFP

Agence France-Presse Basile Mermoud

Le vice-président américain, grand critique des politiques d'immigration européennes, a réagi au meurtre de Henry Nowak, menotté par la police alors qu'il agonisait, ayant été accusé à tort d'injures racistes par son meurtrier, un homme sikh.

L'étudiant de 18 ans «devrait être en vie aujourd'hui et il le serait si les dernières générations d'élites européennes avaient tenu bon face aux politiques de haine de soi et d'invasion massive de migrants, dont beaucoup méprisent l'Occident», a-t-il écrit. La réponse des autorités britanniques n'a pas tardé.

«Nous avons vu des personnes tenter d'interférer dans notre démocratie et chercher à attiser les divisions dans nos rues», a déclaré un porte-parole du 10 Downing Street dans un communiqué, ajoutant que la famille Nowak avait indiqué qu'elle ne souhaitait pas que la mort de son fils «soit utilisée pour créer davantage de division, de haine ou de tensions».

La réaction de JD Vance, l'une des principales voix de la droite identitaire américaine, arrive après qu'Elon Musk, lui-même grand critique du multiculturalisme, a publié de nombreux messages concernant le drame, entre autres pour insulter la police britannique.

Musk

Le patron de X, Tesla et SpaceX «une fois de plus, s'est immiscé dans notre vie politique ces derniers jours, en essayant de susciter la division», avait protesté Keir Starmer jeudi.

Henry Nowak a été tué en décembre à Southampton, sur la côte sud de l'Angleterre, alors qu'il rentrait d'une soirée. Un jeune homme sikh de 23 ans, Vickrum Digwa, a été condamné lundi pour ce meurtre à la prison à vie assortie d'une peine de sûreté de 21 ans.

Il a menti aux policiers au moment des faits en déclarant avoir été victime d'une agression raciste et avoir agi en état de légitime défense après des insultes et des coups. Les agents l'ont cru et ont menotté Henry Nowak qui était en train de succomber à ses blessures tandis qu'ils lui signifiaient son arrestation.

Ce drame, et la diffusion de la vidéo de l'intervention filmée par la police, ont conduit l'extrême droite à accuser cette dernière de «préjugés anti-Blancs», ce que rejette le gouvernement.

Le département d'Etat américain s'est également mêlé à l'affaire, présentant ses condoléances à la famille de l'étudiant et jugeant, sur X, que «l'endoctrinement idéologique et un maintien de l'ordre à deux vitesses sont des symptômes flagrants du déclin de la civilisation. Ils doivent être rejetés dans tout l'Occident».