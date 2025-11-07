  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Au Mexique L'Iran accusé d'avoir voulu tuer l'ambassadrice d'Israël

ATS

7.11.2025 - 17:30

Les Etats-Unis ont accusé vendredi l'Iran d'avoir voulu assassiner l'ambassadrice d'Israël au Mexique, dans ce qui serait la dernière tentative en date de Téhéran d'exporter dans une autre région le conflit entre les deux pays.

Les Etats-Unis ont accusé vendredi l'Iran d'avoir voulu assassiner l'ambassadrice d'Israël au Mexique (photo prétexte, archives).
Les Etats-Unis ont accusé vendredi l'Iran d'avoir voulu assassiner l'ambassadrice d'Israël au Mexique (photo prétexte, archives).
sda

Keystone-SDA

07.11.2025, 17:30

«Le complot a été déjoué et ne représente pas actuellement une menace», a déclaré un responsable américain sous le couvert de l'anonymat.

Selon la même source, ce projet d'assassinat a été initié en 2024 par la Force Qods, branche des opérations extérieures des Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de l'Iran et a été déjoué cette année.

«Ce n'est que le dernier épisode d'une longue série d'attaques meurtrières perpétrées par l'Iran visant des diplomates, journalistes, dissidents et toute personne en désaccord avec eux, ce qui devrait vraiment inquiéter tous les pays où il y a une présence iranienne», a ajouté le responsable américain.

Il n'a cependant pas fourni de preuves détaillées, ni expliqué comment le complot avait été déjoué.

Les services de renseignement américains avaient déjà annoncé que des agents iraniens avaient cherché des cibles en Amérique latine, où la République islamique s'est alliée avec le président vénézuélien Nicolas Maduro.

La mission iranienne à l'ONU, interrogée par l'AFP, s'est refusée à tout commentaire.

Israël remercie

De son côté, le ministère israélien des Affaires étrangères a remercié Mexico.

«Nous remercions les services de sécurité et les forces de l'ordre au Mexique d'avoir déjoué un réseau terroriste dirigé par l'Iran qui cherchait à attaquer l'ambassadrice d'Israël au Mexique», Einat Kranz Neiger, dit un bref communiqué.

Le projet serait né après les frappes aériennes imputées à Israël en avril 2024 sur l'annexe consulaire de l'ambassade d'Iran à Damas, en Syrie, provoquant la mort de plusieurs membres du corps des Gardiens de la révolution.

L'Iran, soutien de longue date du Hamas palestinien, avait alors juré de riposter et lancé une attaque de missiles et de drones contre Israël.

En juin dernier, Israël a lancé une campagne de bombardements sans précédent contre l'Iran, tuant des hauts gradés et des scientifiques liés au programme nucléaire iranien ainsi que des centaines de civils. L'Iran a riposté avec des missiles et des drones lancés contre Israël. La guerre a duré 12 jours.

Sur ordre de Donald Trump, les forces américaines ont bombardé le 22 juin trois importants centres nucléaires dans le centre de l'Iran.

Précédents

Les services de renseignement israéliens ont accusé par le passé la Force Qods de comploter contre des cibles israéliennes et juives à l'étranger.

En 2024, l'Australie a expulsé l'ambassadeur de l'Iran qu'elle accusait d'être impliqué dans deux incendies volontaires, contre une synagogue à Melbourne et un restaurant casher à Sydney.

En 1994, un attentat à la bombe dans un bâtiment de Buenos Aires abritant plusieurs associations juives avait causé la mort de 85 personnes. Israël avait alors affirmé que l'attaque avait été perpétrée par le Hezbollah à la demande de Téhéran.

Les plus lus

Un enfant tire sur une enseignante qui touche 10 millions de dollars lors du procès
Interpellations suite à l'attaque d'une entreprise au Locle
Cyril Hanouna excédé par Adriana Karembeu et Marc Lavoine
Un Valaisan veut construire un gratte-ciel de 260 mètres près du Cervin
Des centaines de vols annulés aux Etats-Unis