  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Mexique Des drones larguent des explosifs sur des bâtiments judiciaires!

ATS

16.10.2025 - 11:57

Des bâtiments judiciaires de la ville frontière mexicaine de Tijuana, point de passage clé vers les Etats-Unis et pour le narcotrafic, ont été attaqués avec des drones, a indiqué jeudi la procureur de l'Etat mexicain de Basse Californie (nord-est).

Keystone-SDA

16.10.2025, 11:57

Les drones ont largué des explosifs fabriqués avec des clous, des billes et du métal qui n'ont causé que des dégâts matériels, endommageant quelques véhicules dans la cour de cette antenne de justice, a précisé à la presse María Elena Andrade, la procureure.

Tijuana est une ville de passage important vers les Etats-Unis pour les personnes et les marchandises où en juin, les autorités mexicaines avaient découvert un tunnel utilisé pour convoyer des drogues vers le Mexique.

«Dans les locaux de notre parquet anti-enlèvements, on a entendu comme des détonations d'armes à feu», ce qui était en fait «des explosifs lancés par un drone», a décrit María Elena Andrade.

Crime organisé

Plus tôt dans la journée, le consulat des Etats-Unis à Tijuana avait fait état d'explosions dans la zone et demandé à ses ressortissants de se tenir à l'écart.

En septembre, des véhicules garés dans les installations du bureau du procureur de Tijuana et celui d'Ensenada avaient été attaqués avec des cocktails Molotov. Plus récemment, un agent du bureau du procureur affecté à la municipalité de Playas de Rosarito a été assassiné vendredi.

Le crime organisé au Mexique utilise de plus en plus fréquemment des drones pour attaquer ses rivaux ou les autorités.

Le puissant cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) utilise ces engins au moins depuis 2020 et possède même une division dédiée spécifiquement à l'utilisation de ces drones lançant des explosifs artisanaux, selon un rapport d'Insight Crime.

Leur utilisation a été observée principalement dans les Etats de Michoacán, Guerrero, situés sur la côte Pacifique, ainsi qu'au Guanajuato (centre).

Les plus lus

Cette proche alliée de Trump le poignarde dans le dos!
Un politicien neuchâtelois dans l’oeil du cyclone !
Il se crashe contre un arbre à 149 km/h - Au tribunal, il se justifie comme il peut
«La France perd un grand serviteur» - Une figure de la vie politique est décédée
La cause du décès de Diane Keaton a été révélée
Lecornu échappe de peu à la censure – Place à la bataille du budget