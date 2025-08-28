Des sénateurs mexicains en sont venus aux mains mercredi, après un débat houleux. Ce dernier concernait les appels présumés de l'opposition de droite à une intervention militaire des Etats-Unis contre les cartels de la drogue.

Le sénateur Alejandro Moreno (à gauche) du Parti révolutionnaire institutionnel (PRI) s’est battu avec le sénateur Gerardo Fernández Noroña du Mouvement de régénération nationale (Morena) lors d’une session de la Commission permanente du Sénat à Mexico, le 27 août 2025. AFP

Keystone-SDA ATS

La bagarre a opposé le président du Sénat, Gerardo Fernández Noroña, et un sénateur de l'opposition de droite, Alejandro Moreno, qui s'étaient affrontés verbalement quelques jours auparavant au sujet d'accusations de trafic de drogue contre le président vénézuélien Nicolás Maduro.

M. Moreno a dénoncé M. Maduro auprès du procureur général pour ses liens présumés avec les cartels mexicains et a insinué qu'il était lié à des activités illégales présumées du parti de gauche au pouvoir. M. Noroña a rejeté ces accusations.

Après la séance de mercredi, M. Moreno est monté à la tribune et s'est approché furieux de M. Noroña à qui il reprochait de ne pas lui avoir donné la parole. Il l'a poussé à plusieurs reprises et lui a donné une gifle dans le cou, puis a mis au sol un homme qui s'était interposé.

États-Unis: une possible implication ?

Le débat législatif s'est envenimé lorsque la grande majorité pro-gouvernementale a accusé le PRI et le PAN conservateur d'avoir demandé une intervention militaire des Etats-Unis, ce que ces partis nient.

La gauche fonde son accusation sur une récente interview de la sénatrice conservatrice Lilly Téllez accordée à la chaîne américaine Fox News, dans laquelle elle dénonçait l'infiltration des cartels au sein du gouvernement mexicain.

Il y a deux semaines, des médias américains ont indiqué que le président Donald Trump avait donné l'ordre aux forces armées de lutter contre les cartels latino-américains désignés par les Etats-Unis comme des organisations «terroristes» mondiales.