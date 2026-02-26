L'impressionnante démonstration de force du Cartel Jalisco nueva generacion (CJNG) après la mort de son chef tué par l'armée dimanche fait craindre de nouvelles vagues de violences dans la lutte à la succession qui s'annonce.

La violente réaction des membres du CJNG à la mort de leur chef a provoqué la stupeur et l'effroi parmi la population. AFP

Agence France-Presse Basile Mermoud

La mort de Nemesio Oseguera, alias El Mencho, ne pourrait être qu'un succès à court terme pour le gouvernement de la présidente Claudia Sheinbaum. Selon des experts, le véritable défi sera de contenir la riposte du CJNG, qui entrera inévitablement dans une lutte interne pour le pouvoir.

Ils estiment que la réponse du cartel – affrontements armés, barrages, incendie de voitures, de commerces et de banques dans 20 des 32 États du Mexique – n'est pas seulement une vengeance après la mort de son chef, mais une démonstration de force destinée aux autorités et aux groupes criminels rivaux.

Quelle transition?

Le cartel va devoir combler le vide laissé par El Mencho, qui dirigeait d'une main de fer et de manière très verticale cette organisation de plus de 30.000 membres.

Pour Raul Benitez Manaut, expert mexicain en sécurité nationale, la question est de savoir s'il y aura une transition négociée entre les seconds couteaux du cartel ou si une violente guerre intestine va éclater.

Le chercheur estime que, dans tous les cas, le gouvernement devra agir avant la Coupe du monde 2026, en particulier dans l'Etat de Jalisco, dont la capitale Guadalajara sera l'une des trois villes mexicaines hôtes du Mondial du 11 juin au 19 juillet.

Le CJNG est une organisation «très centralisée, avec une grande capacité à semer la terreur», qui génère «une sorte de terrorisme tactique», a expliqué M. Manaut à l'AFP.

Si l'organisation criminelle agit «de façon synchrone à plusieurs reprises» comme elle l'a fait dimanche, elle mettra «le gouvernement mexicain et les forces de sécurité dans un sérieux embarras».

Quel héritier?

L'omnipotence d'Oseguera au sein du CJNG était telle que beaucoup pensent qu'il a pu anticiper la désignation de son successeur pour assurer la cohésion du cartel. En 2025, le département du Trésor américain avait indiqué que Julio Alberto Castillo Rodriguez, gendre d'El Mencho, était «considéré comme un possible successeur».

Dans un communiqué, il avait indiqué que M. Castillo a facilité, via le port de Manzanillo sur la côte pacifique, l'entrée de précurseurs chimiques que le cartel utilise pour fabriquer du fentanyl et d'autres drogues qui finissent sur le marché américain.

Il ne serait pas le seul sur la liste, mais ferait face à deux à trois autres prétendants. Habituellement, ces organisations sont composées d'un financier et d'un chef des exécutants, les «sicarios», explique M. Benitez Manaut.

«Les sicarios vont vouloir l'argent du financier» et tenteront de s'en emparer par les armes, mais ce dernier «le gardera bien caché» et dira : «+si tu me tues, tu n'auras pas un sou, mieux vaut qu'on s'entende+», explique-t-il.

Après la condamnation à perpétuité en 2025 aux Etats-Unis du fils aîné de Nemesio Oseguera, alias El Menchito, l'ex-épouse du chef, Rosalia Gonzalez Valencia, et leurs deux filles ont été évoquées comme possibles héritières.

Mais Mike Vigil, ancien agent de l'Agence anti-drogue américaine (DEA), assure qu'un cartel comme le CJNG n'acceptera pas de «recevoir des ordres d'une femme, parce qu'ils sont très attachés au machisme».

Quelles conséquences?

La violente réaction des membres du CJNG à la mort de leur chef a provoqué la stupeur et l'effroi parmi la population. «Il s'agissait d'envoyer un message au gouvernement mexicain et aux cartels rivaux en disant : +nous sommes puissants, nous sommes toujours forts+», explique Mike Vigil.

Ils envoient ainsi le signal que, même sans leur leader, ils ne sont pas affaiblis, tout en menaçant leurs ennemis pour éviter qu'ils ne s'emparent de leurs marchés et des territoires où ils sont présents, précise-t-il.

Le gouvernement a «pris des précautions» en déployant des milliers de militaires dans le Jalisco et d'autres Etats, indique l'ex-agent de la DEA, qui estime l'armée en capacité de contrôler la situation.

Raul Benitez Manaut souligne que l'armée doit contrôler le CJNG sur la côte pacifique, ainsi que de la «partie centrale» du pays, où passent deux autoroutes stratégiques avec des ramifications vers plusieurs Etats de l'ouest et du nord du Mexique.

Selon lui, l'opération qui a coûté la vie à El Mencho est «une victoire de l'armée et de la présidente, à court terme» mais «s'ils ne parviennent pas à en contrôler les conséquences, cela peut se retourner contre eux».