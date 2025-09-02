  1. Clients Privés
Première mondiale Mexique : des juges élus au suffrage universel prennent leurs fonctions

ATS

2.9.2025 - 08:52

Les premiers juges élus au suffrage universel ont pris leurs fonctions lundi au Mexique. C'est une première mondiale défendue par la gauche au pouvoir pour lutter contre la «corruption» au sein de la justice.

Hugo Aguilar Ortiz (C), premier président de la Cour suprême mexicaine élu au suffrage universel, pose aux côtés des premiers juges élus par le peuple lors de la cérémonie d’inauguration au Sénat de la République à Mexico, le 1er septembre 2025.
Hugo Aguilar Ortiz (C), premier président de la Cour suprême mexicaine élu au suffrage universel, pose aux côtés des premiers juges élus par le peuple lors de la cérémonie d’inauguration au Sénat de la République à Mexico, le 1er septembre 2025.
AFP

Keystone-SDA

02.09.2025, 08:52

Des juges de la Cour suprême, du tribunal électoral, mais aussi de nombreux tribunaux locaux ont pris leur poste.Les neuf nouveaux juges de la Cour suprême ont été intronisés lors d'une cérémonie traditionnelle.

Les autorités des peuples autochtones ont remis un «bâton de commandement» aux membres de la plus haute juridiction du pays, au milieu de danses, de fumée d'encens et de discours en langues autochtones.

Dans la soirée, lors d'une deuxième cérémonie à laquelle a assisté la présidente Claudia Sheinbaum, l'avocat autochtone Hugo Aguilar, nouveau chef de la Cour suprême, a ouvert les portes du siège de l'institution, acclamé par la foule. «Ceci est une invitation. Toutes les personnes qui ont besoin de la Cour suprême auront, à partir de demain, les portes grandes ouvertes», a-t-il déclaré.

Faible participation

L'élection unique au monde s'était déroulée en juin dernier avec un taux de participation d'à peine 13%. Cette faible participation a été largement critiquée par les opposants à la réforme, menée par la gauche au pouvoir.

Ses adversaires accusent le Mouvement pour la régénération nationale (Morena, gauche) au pouvoir depuis décembre 2018 de vouloir faire main basse sur l'appareil judiciaire. L'élection était la pierre angulaire d'une réforme constitutionnelle défendue par le prédécesseur et mentor politique de Mme Sheinbaum, Andres Manuel Lopez Obrador, juste avant de lui remettre le pouvoir le 1er octobre.

Les Etats-Unis avaient également critiqué la réforme lorsqu'elle était encore un projet. En 2024, l'ambassadeur des Etats-Unis à Mexico sous l'administration Biden l'avait qualifiée de «risque» pour la démocratie.

La lutte contre l'impunité est un enjeu important de cette élection. Le Mexique, qui compte près de 130 millions d'habitants, enregistre chaque année 30'000 homicides. La plupart restent impunis. Des élections complémentaires auront lieu en 2027, mettant en jeu d'autres postes au niveau fédéral et local.

