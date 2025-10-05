  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Mexique Sheinbaum fête un an au pouvoir: plan social ambitieux

ATS

5.10.2025 - 22:36

Devant des milliers de ses partisans à Mexico, la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a fêté dimanche sa première année au pouvoir, se félicitant d'avoir mis en oeuvre «le plan social le plus ambitieux de l'histoire» du pays.

La présidente du Mexique Claudia Sheinbaum a fêté sa première année à la tête du pays devant des milliers de partisans à Mexico.
La présidente du Mexique Claudia Sheinbaum a fêté sa première année à la tête du pays devant des milliers de partisans à Mexico.
ATS

Keystone-SDA

05.10.2025, 22:36

05.10.2025, 22:37

Détaillant les mesures prises en faveur notamment des retraités, des étudiants, des enfants et des agriculteurs, la présidente de gauche a défendu un plan «fondé sur la confiance de notre peuple et sur le principe que les droits sociaux sont les fondations du bien-être», lors d'un discours sur le Zócalo, la principale place publique du pays.

Claudia Sheinbaum, première présidente du Mexique, s'est également déclarée «confiante» d'arriver à «un bon accord» avec les Etats-Unis, destination de plus de 80% des exportations mexicaines. Le Canada et le Mexique souhaitent que l'accord de libre-échange les liant actuellement aux Etats-Unis, et qui sera réexaminé l'an prochain, soit «plus équitable et plus efficace».

Les échanges avec les Etats-Unis sont essentiels pour l'économie mexicaine et le financement de l'agenda social ambitieux de Mme Sheinbaum.

Popularité intacte

Mme Sheinbaum jouit d'une popularité intacte, avec plus de 70% de Mexicains satisfaits, selon trois sondages publiés cette semaine qui attribuent ce soutien aux programmes de retraites et autres aides sociales dont le montant total avoisine les 54,3 milliards de dollars cette année, soit environ 12% du budget national. Un montant similaire est prévu pour 2026.

Les sondages montrent toutefois des points faibles pour la présidente: la lutte contre le crime organisé et la gestion économique.

La deuxième économie latino-américaine après le Brésil ne connaîtra qu'une croissance de 0,5% cette année et de 1,4 % en 2026, selon des chiffres de la Banque centrale du Mexique.

Les performances actuelles de l'économie mexicaine sont marquées, entre autres, par «des comptes budgétaires plus serrés et un secteur extérieur vulnérable», a déclaré à l'AFP Gerónimo Ugarte, économiste chez Valmex.

À ces défis s'ajoute la baisse des revenus provenant des transferts de fonds de ressortissants mexicains, principalement en provenance des Etats-Unis. En août, ils ont connu leur cinquième mois consécutif de baisse dans le contexte de la politique agressive d'expulsions menée par l'administration Trump. Ils ont atteint 64,7 milliards de dollars l'année dernière, soit 3,7 % du PIB du pays.

Les plus lus

Bardella raille une équipe de «derniers macronistes agrippés au radeau de la Méduse»
La Municipalité de Lausanne porte plainte
Des membres suisses de la flottille sont rentrés en Suisse
Jannik Sinner se blesse sérieusement et jette l’éponge
Le retour de Bruno Le Maire au gouvernement concentre les critiques