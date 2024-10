Le député du Rassemblement national Sébastien Chenu a assuré mercredi que son groupe pourrait voter une motion de censure contre le gouvernement de Michel Barnier, notamment s'il prévoyait dans son budget de reporter l'indexation des retraites sur l'inflation.

Les lignes rouges c'est demander des efforts supplémentaires aux Français qui travaillent, dans le but de réparer les dégâts de ceux qui ont ruiné la France. Nous pouvons faire des économies sur l'immigration, la contribution à l'UE et la fraude des cartes vitales. #Les4V pic.twitter.com/IYZdA43KKU — Sébastien Chenu (@sebchenu) October 9, 2024

AFP Gregoire Galley

«Voter le budget n'est pas possible», a affirmé M. Chenu. «Si on s'y oppose, est-ce que ce sera suivi d'une motion de censure ? Je dois dire que pour l'instant, Michel Barnier ne nous envoie pas de bons signaux pour nous retenir de voter une motion de censure au terme», a précisé le député du Nord sur France 2.

Sébastien Chenu a également rappelé que demander un «effort supplémentaire» aux Français «qui travaillent et qui ont travaillé» restait une ligne rouge pour le Rassemblement national, qui propose de faire des économies sur la fraude et l'immigration.

Le vice-président du RN a réaffirmé la position «d'adversaire politique» du parti d'extrême droite face au gouvernement de Michel Barnier. Il a assuré que le RN était «le seul groupe d'opposition et le plus grand groupe parlementaire», et allait donc «faire son boulot d'adversaire politique».

Initialement prévue le 1er janvier, le gouvernement de Michel Barnier pourrait reporter l'indexation des retraites sur l'inflation au 1er juillet. Ce gel des pensions pendant 6 mois avait été dénoncé par Marine Le Pen, qui a évoqué sur X une mesure «mesquine» qui «vole à nos aînés des milliards d'euros de pouvoir d'achat».