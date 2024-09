Le Premier ministre français Michel Barnier (droite) a jugé mercredi «très grave» la situation budgétaire du pays, dans une déclaration à l'AFP. Ses futurs partenaires de gouvernement ne veulent pas entendre parler de hausse d'impôts.

«Mon objectif est de retrouver le chemin de la croissance et de faire progresser le niveau de vie des Français, alors que nous sommes déjà le pays où la charge des impôts est la plus forte», a déclaré Michel Barnier. (archives) Imago

ATS

Une réunion prévue mercredi matin entre M. Barnier et des députés du groupe Ensemble pour la République (EPR), favorable au président Emmanuel Macron, pour discuter notamment de ce point, a été «reportée», selon l'entourage du Premier ministre. Aucune nouvelle date n'est prévue à ce stade.

«Mon objectif est de retrouver le chemin de la croissance et de faire progresser le niveau de vie des Français, alors que nous sommes déjà le pays où la charge des impôts est la plus forte», ajoute le Premier ministre. Il se dit actuellement «très concentré sur la constitution prochaine d'un gouvernement d'équilibre» pour «traiter avec méthode et sérieux les défis» du pays et «répondre ainsi aux attentes des Français».

Sept ans de baisses d'impôts

Après sept années de baisses d'impôts, Michel Barnier a fait sursauter certains de ses interlocuteurs macronistes et de sa famille politique Les Républicains en évoquant une hausse des prélèvements, au nom d'une situation budgétaire étouffante, mais au risque de se priver de soutiens.

ATS