  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Mondial 2026
  5. Highlights
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Justice internationale Migrants : demande d'indemnisation du Rwanda par Londres rejetée

ATS

1.6.2026 - 15:52

Un tribunal international a rejeté lundi une demande du Rwanda visant à obtenir du Royaume-Uni une indemnisation de plus de 100 millions de livres sterling (116 millions d'euros). Kigali estimait que Londres lui devait cette somme au titre d'un accord annulé visant à expulser des migrants.

La Cour permanente d'arbitrage (CPA) a estimé que le Royaume-Uni n'était pas tenu de payer les deux années de frais impayés liés à ce programme, suspendu en 2024 (image d'illustration).
La Cour permanente d'arbitrage (CPA) a estimé que le Royaume-Uni n'était pas tenu de payer les deux années de frais impayés liés à ce programme, suspendu en 2024 (image d'illustration).
imago images / PPE

Keystone-SDA

01.06.2026, 15:52

01.06.2026, 15:53

La Cour permanente d'arbitrage (CPA), qui siège à La Haye (Pays-Bas), a estimé que le Royaume-Uni n'était pas tenu de payer les deux années de frais impayés liés à ce programme, suspendu en 2024.

«Le Royaume-Uni a défendu sa position avec fermeté et le tribunal a statué en sa faveur sur tous les points aujourd'hui», a réagi un porte-parole du gouvernement britannique à Londres.

«Nous nous concentrons désormais sur la mise en oeuvre de réformes essentielles pour rétablir ordre et contrôle à nos frontières, notamment en supprimant les incitations qui attirent les migrants illégaux au Royaume-Uni et en augmentant les expulsions de ceux qui n'ont pas le droit de se trouver ici», a-t-il ajouté dans une déclaration à l'AFP.

Héritage Johnson

En 2022, l'ancien premier ministre conservateur britannique Boris Johnson (2019-2022) avait conclu un accord avec Kigali visant à renvoyer au Rwanda des personnes arrivées au Royaume-Uni après avoir effectué des «voyages dangereux ou illégaux» à bord de petits bateaux ou de camions.

Ce projet s'est cependant heurté dès le départ à des obstacles juridiques et politiques, la Cour suprême britannique finissant par le rejeter en le qualifiant d'illégal.

L'actuel premier ministre britannique, le travailliste Keir Starmer, a déclaré que ce plan était «mort et enterré» dès sa prise de fonction en juillet 2024.

Au cours des deux années qui ont précédé l'abandon du projet, seules quatre personnes se sont rendues au Rwanda, selon le gouvernement britannique actuel, et toutes de leur plein gré.

Le site web du gouvernement britannique indique que quelque 290 millions de livres sterling (335 millions d'euros) ont déjà été versés au Rwanda, mais Kigali a fait valoir dans ses observations préalables que deux versements annuels de 50 millions de livres (58 millions d'euros) restaient toujours en suspens.

Soutien aux rebelles en RDC

Les juges de la CPA, créée en 1899 pour régler les différends contractuels entre Etats, ont rejeté à la majorité une demande d'indemnisation de 50 millions de livres sterling pour la première année, et rejeté à l'unanimité une demande du même montant pour la seconde année.

Les deux nations sont à couteaux tirés depuis que Londres a réduit son aide financière au Rwanda en 2025, l'accusant de soutenir les rebelles du groupe armé antigouvernemental M23 en République démocratique du Congo (RDC).

Les plus lus

Un piéton tué par une trottinette électrique qui fuyait la police
Truie frappée à coups de pelle, cadavres d'animaux: une porcherie vaudoise dans le viseur
Les punaises ruinent votre potager ? – Voici comment les chasser naturellement
Une nouvelle gueule de bois XXL pour la Suisse
Lourde sanction financière pour Vallejo après ses propos sexistes
Amour et IA : un sondage révèle un profond fossé générationnel