Le Parlement européen a approuvé mercredi le règlement sur les retours de migrants déboutés du droit d'asile. Cette réforme de l'UE inclut la possibilité pour ses pays membres de conclure des accords pour installer des centres de rétention hors des frontières de l'Union. En raison de l'accord de Schengen, la Suisse dispose de deux ans pour transposer dans son droit ces modifications.

Le texte a été adopté par 418 voix pour (218 contre, 30 abstentions) lors d'une séance plénière à Strasbourg (image d'illustration). KEYSTONE

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Le texte a été adopté par 418 voix pour (218 contre, 30 abstentions) lors d'une séance plénière à Strasbourg. Contesté par la gauche qui y voit une illustration de la convergence droite/extrême droite dans l'hémicycle, ce règlement est destiné principalement à accélérer les expulsions.

Il permet aux Etats membres qui le souhaitent d'installer des centres en dehors de l'Europe pour y renvoyer les exilés déboutés. Cette perspective est très attendue par exemple par la Grèce, qui espère disposer d'une telle structure – souvent décrite comme un «hub de retour» – dès 2027.

L'Allemagne, l'Autriche, les Pays-Bas ou encore le Danemark étudient aussi la possibilité de nouer des accords avec des pays tiers pour en ériger.

Aujourd'hui dans l'Union européenne, environ 20% des décisions d'expulsion des étrangers en situation irrégulière aboutissent réellement à un retour, une statistique très critiquée par les partisans d'une ligne migratoire plus ferme.

Sous pression pour serrer la vis, la Commission européenne a donc présenté il y a un an un texte visant à augmenter le nombre d'expulsions, au grand dam des élus de gauche et des ONG de défense des droits humains. Ceux-ci ont fait valoir que la création de tels centres hors de l'UE comportait de graves risques de violation des droits.

La Suisse concernée

La Suisse dispose de deux ans pour transposer dans son droit national le règlement adopté conformément à l'accord d'association à Schengen, a récemment indiqué le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) à Keystone-ATS. Les modifications devront être approuvées par le Parlement. Elles seront également soumises au référendum facultatif.

Le SEM a par ailleurs précisé qu’il n’existait pas encore de centres de retour dans des pays tiers. Toutefois, si des projets pilotes s’avéraient fructueux et conformes au droit, la Suisse examinerait la possibilité d’y participer.

Difficultés au Royaume-Uni

«Renvoyez-les!» ont scandé des élus d'extrême droite. «Honte à vous!» leur ont répondu des eurodéputés de gauche. Ce nouveau durcissement de la politique migratoire de l'UE avait fait l'objet il y a deux semaines d'un accord entre les Vingt-Sept et les eurodéputés, mais il restait à le valider par ce dernier vote à Strasbourg.

Ce texte visant à augmenter et faciliter les retours avait été réclamé par une majorité de pays membres quelques mois seulement après l'adoption du Pacte sur la migration et l'asile, une grande réforme – entrée en vigueur vendredi dernier – prévoyant déjà des contrôles de sécurité renforcés.

Concernant les «hubs», le Royaume-Uni a dû abandonner un dispositif similaire qui prévoyait d'expulser vers le Rwanda des migrants en situation irrégulière, tandis que les centres gérés par l'Italie en Albanie se sont heurtés à des recours juridiques et à une mise en oeuvre lente.