  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Flottille pour Gaza 19 militants suisses sont détenus à la prison de Negev

ATS

3.10.2025 - 12:53

Les 19 militants suisses sur la flottille pour Gaza ont été transférés à la prison de Negev, en Israël, après l'arraisonnement de leurs bateaux. Leur moral est bon, a déclaré vendredi à Keystone-ATS Hicham El Ghaoui, président de la délégation suisse de la flottille.

Cette image extraite d'une vidéo diffusée par la Flottille mondiale Sumud montre des soldats de la marine israélienne s'approchant d'un des navires de la flottille alors qu'ils approchent de la côte de Gaza tôt le jeudi 2 octobre 2025. (Flottille mondiale Sumud via AP)
Cette image extraite d'une vidéo diffusée par la Flottille mondiale Sumud montre des soldats de la marine israélienne s'approchant d'un des navires de la flottille alors qu'ils approchent de la côte de Gaza tôt le jeudi 2 octobre 2025. (Flottille mondiale Sumud via AP)
KEYSTONE

Keystone-SDA

03.10.2025, 12:53

Des avocats de l'organisation ont pu les voir. Les interrogatoires des militants menés par les autorités israéliennes ont duré une quinzaine d'heures, selon M. El Ghaoui. Deux ministres israéliens se sont rendus sur place.

Certains des militants ont entamé une grève de la faim, d'autres ont signé un document où ils reconnaissent avoir pénétré illégalement sur territoire israélien. Ceci implique leur expulsion immédiate.

«Graves entraves au droit d'informer». Flottille pour Gaza: plus de 20 journalistes arrêtés, selon RSF

«Graves entraves au droit d'informer»Flottille pour Gaza: plus de 20 journalistes arrêtés, selon RSF

La loi israélienne permet de maintenir les militants en garde à vue trois jours. Les aéroports de Londres et Madrid seraient prévus pour les accueillir.

Les organisateurs de la flottille sont en contact avec la famille et les proches des Suisses arrêtés ainsi qu'avec le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), ajoute M. El Ghaoui.

Le DFAE a été informé que l’opération d’arraisonnement de la flottille Global Sumud est terminée, a-t-il déclaré vendredi matin sur la messagerie X. Il reste en contact avec les autorités israéliennes de manière à assurer la protection consulaire des ressortissants suisses concernés.

Les plus lus

Statue satirique réinstallée : Donald Trump va-t-il devenir furax ?
«Sentiment d’être violée» - Un urologue défraie la chronique !
Cette commune encaisse 100'000 francs d'amendes par jour!
Coup de théâtre en France: Lecornu crée la surprise
La colère de Cyprien Sarrazin : «On est de la chair à canon»
Nouveau variant «Frankenstein» du Covid: ce qu'il faut savoir