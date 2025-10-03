Les 19 militants suisses sur la flottille pour Gaza ont été transférés à la prison de Negev, en Israël, après l'arraisonnement de leurs bateaux. Leur moral est bon, a déclaré vendredi à Keystone-ATS Hicham El Ghaoui, président de la délégation suisse de la flottille.

Cette image extraite d'une vidéo diffusée par la Flottille mondiale Sumud montre des soldats de la marine israélienne s'approchant d'un des navires de la flottille alors qu'ils approchent de la côte de Gaza tôt le jeudi 2 octobre 2025. (Flottille mondiale Sumud via AP) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Des avocats de l'organisation ont pu les voir. Les interrogatoires des militants menés par les autorités israéliennes ont duré une quinzaine d'heures, selon M. El Ghaoui. Deux ministres israéliens se sont rendus sur place.

Certains des militants ont entamé une grève de la faim, d'autres ont signé un document où ils reconnaissent avoir pénétré illégalement sur territoire israélien. Ceci implique leur expulsion immédiate.

La loi israélienne permet de maintenir les militants en garde à vue trois jours. Les aéroports de Londres et Madrid seraient prévus pour les accueillir.

Les organisateurs de la flottille sont en contact avec la famille et les proches des Suisses arrêtés ainsi qu'avec le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), ajoute M. El Ghaoui.

Le DFAE a été informé que l’opération d’arraisonnement de la flottille Global Sumud est terminée, a-t-il déclaré vendredi matin sur la messagerie X. Il reste en contact avec les autorités israéliennes de manière à assurer la protection consulaire des ressortissants suisses concernés.