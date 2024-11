L'Ukraine a affirmé mardi, au millième jour de l'invasion russe, qu'elle ne se soumettrait «jamais», en dépit de ses profondes difficultés sur le champ de bataille et de l'incertitude pesant sur la pérennité du soutien américain.

ATS

«L'Ukraine ne se soumettra jamais aux occupants et les militaires russes seront punis pour avoir violé le droit international», a souligné la diplomatie ukrainienne dans un communiqué. Elle juge que la sécurité ne peut être rétablie «sans le rétablissement de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de l'Ukraine».

Dans son communiqué, le ministère ukrainien des Affaires étrangères relève également que la Russie, en près de trois années de guerre, a approfondi une alliance militaire avec la Corée du Nord et l'Iran qui constitue une menace croissante pour la sécurité et la stabilité mondiale.

«L'interaction croissante de ces trois régimes démontre que l'agression russe contre l'Ukraine est une menace mondiale déstabilise l'Europe, l'Asie du Sud-Est et le Moyen-Orient. Elle nécessite une réponse mondiale», dit-il.

«Nous avons besoin de la paix par la force et non par l'apaisement», insiste le ministère, en référence à la «politique d'apaisement», terme faisant référence aux tentatives britanniques d'éviter la guerre avec l'Allemagne nazie en faisant, en vain finalement, des concessions à Adolf Hitler.

L'Ukraine recule depuis plusieurs mois sur de multiples secteurs du front face à une armée russe mieux armée et plus nombreuse, et ses pertes territoriales se sont accélérées depuis le début de l'automne.

Parallèlement, le retour à la présidence des Etats-Unis de Donald Trump en janvier 2025 laisse craindre à l'Ukraine qu'il ne cherche à la forcer à accepter des concessions territoriales, offrant une victoire militaire, politique et diplomatique à la Russie, nourrissant les ambitions géopolitiques de Vladimir Poutine.

