Emprisonné en Turquie Milliers de manifestants à Strasbourg pour la libération d'Öcalan

ATS

14.2.2026 - 16:44

Des milliers de personnes ont défilé samedi à Strasbourg pour demander la libération du fondateur du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) Abdullah Öcalan, emprisonné depuis 1999 en Turquie. Des manifestants étaient venus d'Allemagne, de Suisse, du Luxembourg ou encore de Belgique.

La mobilisation se tient chaque année à Strasbourg en février pour marquer la date d'arrestation d'Abdullah Öcalan par les services secrets turcs au Kenya (archives).
ATS

Keystone-SDA
ATS

Keystone-SDA

14.02.2026, 16:44

14.02.2026, 17:03

Le cortège, qui rassemblait 3000 personnes selon la police, 10'000 selon les organisateurs, est parti vers midi sous un ciel gris et pluvieux, aux cris de «libérez Öcalan!». De nombreuses personnes brandissaient des drapeaux jaunes sur lesquels était représenté le visage du leader kurde.

«On demande que M. Öcalan soit libéré pour qu'il prenne sa place à la table des négociations par rapport à la question kurde parce que c'est le leader du peuple kurde et ça fait 27 ans qu'il est en prison», a déclaré à l'AFP Hélène Erin, porte-parole du Centre démocratique du peuple kurde à Strasbourg.

«On demande aussi un statut pour le Rojava», administration autonome kurde autoproclamée dans le nord-est de la Syrie, théâtre d'une offensive de l'armée syrienne soutenue par le gouvernement turc.

«Cette attaque a provoqué chez les Kurdes cette réflexion que ce n'est pas seulement le Rojava auquel on s'attaque. On s'attaque à tout ce qui est l'identité, l'existence des Kurdes», a déclaré à l'AFP Berivan Firat, porte-parole du conseil démocratique kurde en France (CDK-F).

Cette mobilisation se tient chaque année à Strasbourg en février pour marquer la date d'arrestation d'Abdullah Öcalan, «Apo» pour ses partisans, le 15 février 1999, par les services secrets turcs au Kenya.

