Des milliers de personnes se sont rassemblées jeudi à Caracas pour une première grande manifestation d'opposition depuis la capture de Nicolas Maduro par l'armée américaine le 3 janvier, ont constaté des journalistes de l'AFP.

L'Assemblée nationale doit débattre jeudi en vue de l’adoption d'une loi d'amnistie générale, promise par la présidente par intérim Delcy Rodriguez, qui permettrait la libération des prisonniers politiques. AFP

Keystone-SDA ATS

«On n'a pas peur!», ont scandé les manifestants réunis sur le campus de l'Université Centrale du Venezuela (UCV) à l'appel d'organisations étudiantes.

L'Assemblée nationale doit débattre jeudi en vue de son adoption d'une loi d'amnistie générale, promise par la présidente par intérim Delcy Rodriguez, qui permettrait la libération des prisonniers politiques.

«Amnistie maintenant», peut?on lire sur une banderole déployée à l'entrée de l'UCV où les manifestants scandaient «Ni un, ni deux, qu'ils le soient tous» (libérés), en référence aux détenus politiques.

«Nous avons passé beaucoup de temps dans la clandestinité, muets, silencieux face à tout ce que le Venezuela a vécu avec la répression (...) mais aujourd'hui nous nous levons, nous nous unissons et nous nous rassemblons tous pour exiger chacune des revendications nécessaires pour ce pays», a affirmé à l'AFP Dannalice Anza, étudiante en géographie de 26 ans.

«Le pays entre en ce moment dans un processus de réconciliation, de reconnaissance mutuelle, où la pluralité doit être indispensable. La façon de penser de chacun d'entre nous doit être respectée», a-t-elle ajouté.

«LE VENEZUELA SERA LIBRE! Vive nos étudiants!», s'est réjouie la cheffe de l'opposition et prix Nobel de la paix, Maria Corina Machado, sur le réseau X, accompagnant son message d'une vidéo montrant une partie de la manifestation.

Le pouvoir a de son côté aussi organisé une manifestation qui a attiré des milliers de participants en cette journée de la Jeunesse.