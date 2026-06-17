Les dirigeants du G7, réunis à Evian, se sont engagés mercredi à oeuvrer «de concert» pour réduire les dépendances critiques à l'égard de la Chine, sans toutefois la citer nommément dans leur communiqué conjoint publié au dernier jour de leur sommet.

La Chine avait imposé en 2025 des restrictions à l'exportation de ces ressources stratégiques, nécessaires pour les semi-conducteurs, les batteries de véhicules électriques ou les systèmes d'armement (image d'illustration). IMAGO/CFOTO

Keystone-SDA ATS

«Nous oeuvrerons de concert avec nos partenaires pour réduire les dépendances critiques et faire échouer les tentatives ou menaces d'instrumentalisation des dépendances économiques», écrivent-ils alors que la Chine avait imposé en 2025 des restrictions à l'exportation de ces ressources stratégiques, nécessaires pour les semi-conducteurs, les batteries de véhicules électriques ou les systèmes d'armement.

«Nous entendons être force de dissuasion et nous nous tenons prêts à prendre des mesures, en tant que de besoin et de façon coordonnée, contre la coercition économique», ont-ils ajouté.