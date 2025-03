Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a déclaré mercredi qu'un accord sur les minerais donnerait aux Etats-Unis un «intérêt direct» à protéger l'Ukraine. Il n'a toutefois promis aucune garantie de sécurité formelles.

Keystone-SDA, ats ATS

«Je ne le présenterais pas comme une garantie de sécurité, mais certainement, si les Etats-Unis ont un intérêt économique qui génère des revenus pour notre peuple ainsi que pour le peuple ukrainien, nous aurions un intérêt à le protéger», a déclaré M. Rubio aux journalistes.

Sans se prononcer sur une éventuelle garantie de sécurité pour l'Ukraine dans le cas d'un éventuel accord de paix, le chef de la diplomatie américaine, qui s'exprimait au cours d'une escale de ravitaillement en Irlande, a affirmé: «Je crois qu'ils (les Européens) vont devoir être impliqués».

M. Rubio a insisté sur l'importance d'une «croissance économique et d'un développement dynamiques» en vue de procurer à l'Ukraine «la sécurité et la prospérité à long terme».

Cessez-le-feu de 30 jours

Les responsables ukrainiens ont accepté, dans des discussions avec M. Rubio et le conseiller à la sécurité nationale du président Donald Trump, Mike Waltz, à Jeddah en Arabie saoudite mardi, de soutenir un cessez-le-feu de 30 jours.

Les deux parties ont également convenu de signer dès que possible un accord sur les minerais donnant aux Etats-Unis accès aux richesses naturelles de l'Ukraine.

L'accord n'avait pas été signé après une rencontre houleuse à la Maison Blanche le 28 février entre Donald Trump, son vice-président J.D. Vance et le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Selon M. Rubio, Washington tente mercredi d'établir le contact avec Moscou, en vue d'une réponse à la proposition de cessez-le-feu évoquée à Jeddah. Le secrétaire d'Etat américain ajoute que son pays souhaite savoir «s'ils (les Russes) sont prêts à le faire sans conditions».

«Une chance de paix»

«Si la réponse est 'oui', alors nous savons que nous avons fait de réels progrès et il y a une véritable chance de paix. Si leur réponse est 'non', ce sera très malheureux et cela rendra leurs intentions claires», a-t-il dit.

Donald Trump a radicalement modifié la position des Etats-Unis en négociant avec la Russie et en exigeant des concessions de l'Ukraine, stupéfiant ainsi les alliés européens. Kiev a appelé à une plus grande implication des alliés européens dans l'action diplomatique en cours.

Levée des sanctions?

Interrogé sur cette question, M. Rubio a soutenu une participation européenne mais l'a liée aux éventuelles demandes russes de lever les sanctions européennes qui ont été mises en place en coordination avec les Etats-Unis.

«Je pense que la question des sanctions européennes sera sur la table, sans parler de ce qu'il adviendra des avoirs (russes) gelés», a-t-il déclaré. Selon lui, que les Européens soient impliqués «au début ou à la fin» du processus, «on verra».