Resté volontairement discret depuis sa nomination le 9 septembre, Sébastien Lecornu affronte une semaine décisive pour la suite de son action à Matignon, au cours de laquelle il devra dévoiler son gouvernement. Il doit trouver la clé d'une équation politique complexe s'il veut éviter la censure.

Le nouveau locataire de Matignon devrait rapidement faire connaître son gouvernement. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le Premier ministre doit revoir lundi les chefs de parti et de groupe du socle commun, qu'il s'est attaché à consolider ces derniers jours. Jeudi, il affrontera sa troisième journée de mobilisation populaire et syndicale, après celles des 10 et 18 septembre, avant de mener de nouvelles consultations politiques, RN compris.

La rencontre avec les socialistes, vendredi, sera celle de la dernière chance pour ne pas censurer, a prévenu lundi le premier secrétaire du parti Olivier Faure.

Il a réclamé à Sébastien Lecornu qu'il leur présente «une copie complète» de son projet de budget car «pour l'instant, on n'a pas très bien compris ce que le Premier ministre était prêt à faire».

Alors que la session ordinaire de l'Assemblée s'ouvre mercredi, le nouveau locataire de Matignon devrait aussi rapidement faire connaître son gouvernement. Et les oppositions attendent de pied ferme sa déclaration de politique générale, peut-être le 6 ou le 7, même si un proche envisageait qu'il puisse s'en passer. «Un refus d'obstacle» qui pourrait en soi justifier une censure, a glissé la semaine dernière un proche de Marine Le Pen à l'AFP.

Le temps presse. Le gouvernement doit présenter son projet de budget pour 2026 au plus tard mi-octobre, pour espérer respecter les délais constitutionnels.

Le Premier ministre s'est jusqu'ici contenté de dévoiler dans Le Parisien de premières orientations, qui ont eu pour effet de crisper les oppositions.

Fidèle aux fondamentaux de la doctrine macroniste et soucieux de ramener le déficit sous la barre des 3% du PIB en 2029, il a écarté les principales revendications du PS, comme la taxe Zucman ou la suspension de la réforme des retraites, même s'il a invité le Parlement à retravailler sa copie.

Même au sein du bloc central, la tonalité de l'interview a surpris: «Il est nommé. Il dit, et le président de la République dit: +il faut une rupture+. Le président dit: +il faut un accord avec le PS+. Ce n'est pas exactement ce que j'ai lu dans l'interview d'hier. C'est même exactement le contraire», a grincé un dirigeant samedi.

«Entrée en mêlée»

Sébastien Lecornu chercherait-il un accord de non-censure avec le Rassemblement national? S'il s'est dit ouvert à une évolution de l'Aide médicale d'Etat, destinée aux étrangers et que le RN veut voir réduite à une aide d'urgence, cela risque de ne pas suffire aux yeux du parti à la flamme.

«On ne va pas accepter 200 millions d'euros d'économies sur l'immigration, contre 20 milliards d'euros d'efforts imposés aux honnêtes gens», a prévenu le député Jean-Philippe Tanguy dans La Tribune Dimanche.

Face aux réactions de la gauche, 78 députés Renaissance, Horizons et MoDem ont pris la plume dimanche, se disant convaincus dans une tribune au même média qu'un «chemin existe».

«Si le Parti Socialiste souhaite avoir une discussion sincère et constructive concernant, notamment, l'effort fiscal à demander aux plus fortunés ou la justice sociale, nous y sommes prêts», ont-ils écrit.

Menace persistante

Le spectre de la censure, et d'une éventuelle dissolution de l'Assemblée, plane cependant de nouveau sur le gouvernement, moins d'un mois après la chute de François Bayrou, renversé le 8 septembre après avoir sollicité la confiance des députés, et moins d'un an après la censure de Michel Barnier (4 décembre).

Le groupe des députés LFI a promis le dépôt rapide d'une motion de censure. «Si le 1er octobre le gouvernement est nommé, on (la) dépose tout de suite. S'il n'y a pas de gouvernement, on peut attendre qu'il y en ait un», a affirmé à l'AFP une députée Insoumise, alors que la question de savoir s'il est possible de renverser un Premier ministre seul est débattue par les constitutionnalistes.

«Si rien ne change, le résultat est déjà connu. Il y aura une censure donc ce gouvernement tombera et il y aura vraisemblablement une dissolution à laquelle nous sommes prêts», a assuré lundi Olivier Faure, indiquant que le PS déposerait sa propre mention.