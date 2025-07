Le Premier ministre indien Narendra Modi a rencontré samedi à Buenos Aires le président argentin Javier Milei. Il lui a demandé son soutien pour un «élargissement de l'accord commercial préférentiel entre l'Inde et le Mercosur».

epa12218794 Le Premier ministre indien Narendra Modi (à gauche) et le président argentin Javier Milei (à droite) saluent la foule depuis le balcon de la Casa Rosada lors de leur rencontre à Buenos Aires, en Argentine, le 5 juillet 2025. Le Premier ministre indien Modi est en visite officielle en Argentine afin de discuter avec le président argentin des investissements, notamment dans les secteurs minier et énergétique. EPA/STRINGER KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

La visite de M. Modi s'inscrit dans le cadre d'une tournée internationale avec comme point culminant le sommet des BRICS, bloc composé du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud, les 6 et 7 juillet à Rio de Janeiro.

Lors de la rencontre, qui a inclus un dîner, et auquel ont participé plusieurs ministres des deux gouvernements, il a été convenu «d'approfondir les relations bilatérales et les échanges commerciaux», selon un communiqué de la présidence argentine.

Periasamy Kumaran, secrétaire chargé de l'Est au ministère indien des Affaires étrangères, a déclaré lors d'une conférence de presse que M. Modi avait «demandé le soutien de l'Argentine pour l'élargissement de l'accord commercial préférentiel entre l'Inde et le Mercosur».

Le Mercosur est un bloc commercial comprenant l'Argentine, le Brésil, le Paraguay, l'Uruguay et la Bolivie.

Coopération tous azimuts

Les dirigeants sont convenus de «renforcer la coopération dans différents secteurs clés comme le commerce, la technologie, la défense, l'espace, la santé et les produits pharmaceutiques, entre autres», a déclaré le responsable indien.

Il a été également été réenvisagé de faire progresser la coopération dans le secteur énergétique, à la fois concernant le gaz et le pétrole, et le lithium, un minéral crucial pour la transition énergétique et dont l'Argentine est le cinquième produxcteur mondial, selon le Service géologique des Etats-Unis, a indiqué M. Kumaran.

«Excellente réunion avec le président argentin Javier Milei», a écrit M. Modi sur X après la rencontre. «Nous avons beaucoup progressé dans nos relations bilatérales, mais nous sommes d'accord pour dire que le chemin à venir est encore plus prometteur», s'est-il félicité.

C'était la deuxième rencontre bilatérale entre MM. Modi et Milei, après celle de 2024, lors du sommet du G20 au Brésil.

L'Inde a été le 5ème partenaire commercail de l'Argentine en 2024, avec des échanges bilatéraux en augmentation de 33% atteignant 5,230 milliards de dollars, selon les chiffres du ministère indien des Affaires étrangères.