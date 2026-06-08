Un drone, très probablement d'origine ukrainienne, s'est écrasé et a explosé dans un champ dans l'est de la Moldavie sans faire de victime, ont indiqué lundi les autorités.

Le drone a été aperçu entrant dans l'espace aérien moldave peu après minuit (image prétexte). sda

Keystone-SDA ATS

Cette chute de drone survient après que des drones ont explosé ces quinze derniers jours en Roumanie, pays membre de l'Union européenne et de l'Otan, frontalière à la fois de la Moldavie et de l'Ukraine.

«Des fragments provenant d'un engin aérien sans pilote ont bien été retrouvés sur des terres agricoles près du village de Lopatna, proche de la frontière», a indiqué le ministère moldave de la Défense dans un communiqué.

Le drone qui s'est écrasé dans le village de Lopatna, près de la frontière avec l'Ukraine, est «très probablement d'origine ukrainienne», selon la même source. Les autorités moldaves ont «fermement condamné l'incident» et en ont imputé la responsabilité à la Russie.

«Quelle que soit l'origine du drone, la responsabilité de tout drone atterrissant sur le territoire de la République de Moldavie incombe à la Russie», a affirmé le ministère moldave des Affaires étrangères sur Telegram.

Menace russe

Le ministre ukrainien des affaires étrangères, Andrii Sybiga, a déclaré sur X qu'«un autre drone russe s'était écrasé en Moldavie». «Cet incident démontre clairement que Moscou représente une menace non seulement pour l'Ukraine, mais aussi pour l'ensemble de la région et l'Europe tout entière», a-t-il ajouté.

Another Russian drone fell in Moldova in the course of Russia’s overnight mass attack against Ukraine.



We express our full support to our Moldovan friends and note their consistent condemnation of Russian agression.



This incident clearly demonstrates that Moscow poses a… — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) June 8, 2026

Le drone a été aperçu entrant dans l'espace aérien moldave peu après minuit alors qu'«une attaque massive de drones et de missiles russes contre l'Ukraine avait lieu», selon le ministère moldave de la Défense.

L'espace aérien moldave a été violé à des dizaines de reprises depuis le début de la guerre en Ukraine en 2022.