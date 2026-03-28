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Visite à Monaco Sur le rocher du luxe, le pape Léon XIV dénonce les abîmes entre pauvres et riches

ATS

28.3.2026 - 14:02

Depuis Monaco, principauté catholique surtout connue pour son luxe opulent, le pape Léon XIV a dénoncé samedi le creusement «des abîmes entre pauvres et riches» et «la démonstration de la force et la logique de la toute- puissance qui «blessent le monde».

Monaco: le pape Léon XIV dénonce les abîmes entre pauvres et riches - Gallery
Monaco: le pape Léon XIV dénonce les abîmes entre pauvres et riches - Gallery. S'exprimant en français, le pape américain a fustigé "les configurations injustes du pouvoir, les structures de péché qui creusent des abîmes entre pauvres et riches, entre privilégiés et rejetés, entre amis et ennemis".

S'exprimant en français, le pape américain a fustigé "les configurations injustes du pouvoir, les structures de péché qui creusent des abîmes entre pauvres et riches, entre privilégiés et rejetés, entre amis et ennemis".

Photo: ATS

Monaco: le pape Léon XIV dénonce les abîmes entre pauvres et riches - Gallery. Le pape a été accueilli pour son premier déplacement en Europe par le prince Albert II et la princesse Charlène.

Le pape a été accueilli pour son premier déplacement en Europe par le prince Albert II et la princesse Charlène.

Photo: ATS

Monaco: le pape Léon XIV dénonce les abîmes entre pauvres et riches - Gallery. Le pape Léon XIV, en compagnie du prince Albert II de Monaco, de son épouse la princesse Charlène et de leurs enfants Gabriella et Jacques, salue les fidèles depuis le balcon du Palais princier, à Monaco, le 28 mars 2026. Le pape Léon XIV effectue un voyage apostolique à Monaco. EPA/ETTORE FERRARI

Le pape Léon XIV, en compagnie du prince Albert II de Monaco, de son épouse la princesse Charlène et de leurs enfants Gabriella et Jacques, salue les fidèles depuis le balcon du Palais princier, à Monaco, le 28 mars 2026. Le pape Léon XIV effectue un voyage apostolique à Monaco. EPA/ETTORE FERRARI

Photo: KEYSTONE

Monaco: le pape Léon XIV dénonce les abîmes entre pauvres et riches - Gallery. Des membres de la famille royale de Monaco, Pierre Casiraghi (au centre) et son épouse Béatrice Borromée (4e à droite), Louis Ducruet (3e à droite), son épouse Marie Chevallier (2e à droite) et Camille Gottlieb (à droite), attendent l'arrivée du pape Léon XIV au Palais princier de Monaco, le 28 mars 2026. Le pape Léon XIV est en visite apostolique à Monaco.

Des membres de la famille royale de Monaco, Pierre Casiraghi (au centre) et son épouse Béatrice Borromée (4e à droite), Louis Ducruet (3e à droite), son épouse Marie Chevallier (2e à droite) et Camille Gottlieb (à droite), attendent l'arrivée du pape Léon XIV au Palais princier de Monaco, le 28 mars 2026. Le pape Léon XIV est en visite apostolique à Monaco.

Photo: KEYSTONE

Monaco: le pape Léon XIV dénonce les abîmes entre pauvres et riches - Gallery. Le pape Léon XIV arrive pour une rencontre avec des jeunes et des catéchumènes devant l'église Sainte-Dévote, à Monaco, le 28 mars 2026. Le pape Léon XIV effectue un voyage apostolique à Monaco. EPA/ETTORE FERRARI

Le pape Léon XIV arrive pour une rencontre avec des jeunes et des catéchumènes devant l'église Sainte-Dévote, à Monaco, le 28 mars 2026. Le pape Léon XIV effectue un voyage apostolique à Monaco. EPA/ETTORE FERRARI

Photo: KEYSTONE

Monaco: le pape Léon XIV dénonce les abîmes entre pauvres et riches - Gallery
Monaco: le pape Léon XIV dénonce les abîmes entre pauvres et riches - Gallery. S'exprimant en français, le pape américain a fustigé "les configurations injustes du pouvoir, les structures de péché qui creusent des abîmes entre pauvres et riches, entre privilégiés et rejetés, entre amis et ennemis".

S'exprimant en français, le pape américain a fustigé "les configurations injustes du pouvoir, les structures de péché qui creusent des abîmes entre pauvres et riches, entre privilégiés et rejetés, entre amis et ennemis".

Photo: ATS

Monaco: le pape Léon XIV dénonce les abîmes entre pauvres et riches - Gallery. Le pape a été accueilli pour son premier déplacement en Europe par le prince Albert II et la princesse Charlène.

Le pape a été accueilli pour son premier déplacement en Europe par le prince Albert II et la princesse Charlène.

Photo: ATS

Monaco: le pape Léon XIV dénonce les abîmes entre pauvres et riches - Gallery. Le pape Léon XIV, en compagnie du prince Albert II de Monaco, de son épouse la princesse Charlène et de leurs enfants Gabriella et Jacques, salue les fidèles depuis le balcon du Palais princier, à Monaco, le 28 mars 2026. Le pape Léon XIV effectue un voyage apostolique à Monaco. EPA/ETTORE FERRARI

Le pape Léon XIV, en compagnie du prince Albert II de Monaco, de son épouse la princesse Charlène et de leurs enfants Gabriella et Jacques, salue les fidèles depuis le balcon du Palais princier, à Monaco, le 28 mars 2026. Le pape Léon XIV effectue un voyage apostolique à Monaco. EPA/ETTORE FERRARI

Photo: KEYSTONE

Monaco: le pape Léon XIV dénonce les abîmes entre pauvres et riches - Gallery. Des membres de la famille royale de Monaco, Pierre Casiraghi (au centre) et son épouse Béatrice Borromée (4e à droite), Louis Ducruet (3e à droite), son épouse Marie Chevallier (2e à droite) et Camille Gottlieb (à droite), attendent l'arrivée du pape Léon XIV au Palais princier de Monaco, le 28 mars 2026. Le pape Léon XIV est en visite apostolique à Monaco.

Des membres de la famille royale de Monaco, Pierre Casiraghi (au centre) et son épouse Béatrice Borromée (4e à droite), Louis Ducruet (3e à droite), son épouse Marie Chevallier (2e à droite) et Camille Gottlieb (à droite), attendent l'arrivée du pape Léon XIV au Palais princier de Monaco, le 28 mars 2026. Le pape Léon XIV est en visite apostolique à Monaco.

Photo: KEYSTONE

Monaco: le pape Léon XIV dénonce les abîmes entre pauvres et riches - Gallery. Le pape Léon XIV arrive pour une rencontre avec des jeunes et des catéchumènes devant l'église Sainte-Dévote, à Monaco, le 28 mars 2026. Le pape Léon XIV effectue un voyage apostolique à Monaco. EPA/ETTORE FERRARI

Le pape Léon XIV arrive pour une rencontre avec des jeunes et des catéchumènes devant l'église Sainte-Dévote, à Monaco, le 28 mars 2026. Le pape Léon XIV effectue un voyage apostolique à Monaco. EPA/ETTORE FERRARI

Photo: KEYSTONE

Keystone-SDA

28.03.2026, 14:02

28.03.2026, 14:31

Arrivé depuis Rome en hélicoptère dans le micro-Etat d'à peine 2 km2 coincé entre la France et l'Italie et surnommé le «Rocher», le pape a été accueilli pour son premier déplacement en Europe par le prince Albert II et la princesse Charlène vêtue de blanc.

Sous un soleil radieux, il s'est ensuite rendu au palais princier où il a prononcé depuis le balcon des mots qui auront forcément un résonance particulière dans ce territoire où le catholicisme est inscrit dans la Constitution mais qui est surtout connu pour ses casinos, ses milliardaires et son immobilier aux prix vertigineux.

S'exprimant en français, le pape américain a fustigé «les configurations injustes du pouvoir, les structures de péché qui creusent des abîmes entre pauvres et riches, entre privilégiés et rejetés, entre amis et ennemis».

«Chaque talent, chaque opportunité, chaque bien mis entre nos mains a une destination universelle, un devoir intrinsèque de ne pas être retenu mais redistribué», a-t-il poursuivi, s'inscrivant clairement dans la lignée du pape François en matière de justice sociale et de lutte contre les inégalités.

«Le don de la petitesse (...) engage votre richesse au service du droit et de la justice, surtout à un moment historique où la démonstration de la force et la logique de la toute-puissance blessent le monde et compromettent la paix», a-t-il encore dit, dans une référence claire aux conflits qui se multiplient à travers le monde.

Léon, qui a passé une vingtaine d'années comme missionnaire dans les régions pauvres du Pérou, a notamment cité Rerum Novarum, encyclique sociale publiée en 1891 par Léon XIII qui pose les bases de la doctrine sociale de l'Eglise.

Dans la cour du palais, des milliers de fidèles exultent, l'acclament, brandissant des petits drapeaux jaune et blanc ou rouge et blanc aux couleurs du Vatican ou de Monaco. Les princesses Stéphanie, Caroline et Charlotte étaient en noir, mantilles sur la tête.

«Je tremble, c'est beaucoup d'émotion, beaucoup de fierté», confie Alix Pearce, 34 ans, attachée commerciale venue en famille.

«Le pape est fédérateur», salue Eric Battaglia, artiste-musicien monégasque de 64 ans: «dans un monde en guerre depuis quelques années, heureusement qu'il y a des personnes comme ça, pour essayer de faire en sorte que l'humain reste un humain».

«On est déjà très généreux»

Interpelant directement les Monégasques, le pape a lancé: «vivre ici est pour certains un privilège et pour chacun un appel spécifique à s'interroger sur sa propre place dans le monde».

Il y a un «impératif de solidarité de la part de ceux qui ont le plus de moyens», a reconnu le prince Albert II et «les petits États peuvent contribuer à l'amélioration du monde, à condition d'être fidèles à leurs valeurs et forts de leur détermination»

«Nous on est privilégiés, mais les responsabilités on en a tous, même sans les privilèges. Ici on a beaucoup de chance mais on est un petit peuple, on est déjà très généreux», a réagi Marge Valentino, 73 ans, résidente italienne à Monaco.

Après une rencontre avec la communauté catholique à la cathédrale de l'Immaculée Conception, Léon XIV devait se rendre sur le parvis de l'église Sainte-Dévote, dédiée à la patronne de Monaco.

Le point d'orgue est, à 15h30, une messe en plein air au stade Louis II, où 15'000 personnes sont attendues.

Dans les rues lustrées de Monte-Carlo, les panneaux à l'effigie du chef de l'Eglise catholique contrastent avec les voitures de sport rutilantes et les flots de touristes.

Soucieuses de dépasser les clichés, les autorités ont insisté sur les longues relations diplomatiques avec le Saint-Siège et la dimension spirituelle de leur pays, l'un des rares en Europe où le catholicisme demeure religion d'Etat.

Seuls 8% des 39'000 habitants – dont un quart de nationalité monégasque – se déclarent pratiquants mais les bancs des églises restent l'un des derniers lieux où se côtoient milliardaires, femmes de ménage et maçons de quelque 140 nationalités.

À une semaine de Pâques, fête la plus importante du calendrier chrétien, cette visite permet aussi de mesurer la popularité du souverain pontife américain, plus discret que son prédécesseur François.

Et sur le parcours de la «papamobile», les acclamations étaient nombreuses mais l'affluence contrastée.

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