Le Parlement mongol a voté vendredi le renvoi du Premier ministre Gombojav Zandanshatar quatre mois après son investiture, à la suite de querelles intestines et d'un conflit sur les revenus des abondantes ressources naturelles du pays, a constaté une correspondante de l'AFP.

Le Premier ministre mongol Gombojav Zandanshatar participe à une réunion avec le président russe Vladimir Poutine (non photographié) en marge du Forum économique oriental (EEF) à l'Université fédérale d'Extrême-Orient à Vladivostok, en Russie, le 4 septembre 2025. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Sur les 111 parlementaires présents, 71 ont voté pour son départ et 40 contre. Un nouveau chef du gouvernement doit légalement être nommé dans les 30 jours.

Gombojav Zandanshatar est démis à la suite d'une initiative parlementaire consécutive à un changement par le gouvernement du calcul des taxes sur les minerais, susceptible d'affecter le budget de l'Etat.

Les détracteurs du Premier ministre démis protestaient aussi contre la nomination d'un nouveau ministre de la Justice sans notification au Parlement selon eux.

Mais le départ du chef du gouvernement résulte dans une large mesure de plusieurs semaines de dissensions internes au parti au pouvoir.

Gombojav Zandanshatar, 52 ans, ancien président du Parlement, avait été investi en juin après la démission de son prédécesseur suite à des manifestations de milliers de jeunes protestant les semaines précédentes contre la corruption présumée d'une partie de la classe politique.

Comme son prédécesseur et comme le président Ukhnaa Khurelsukh, Gombojav Zandanshatar est membre du Parti du peuple mongol (PPM).

Vaste pays de seulement 3,4 millions d'habitants situé entre la Chine et la Russie, la Mongolie dispose de ressources naturelles abondantes comme le charbon, l'or ou le cuivre mais est confrontée depuis des décennies à des problèmes de corruption.