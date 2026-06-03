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«Risque pour la sécurité intérieure» Monténégro : des Serbes refoulés avant le sommet UE-Balkans

ATS

3.6.2026 - 21:13

La police du Monténégro a annoncé avoir refoulé mercredi un avion rempli de partisans supposés du gouvernement serbe. Les autorités affirment vouloir éviter toute «déstabilisation» à la veille d'un sommet entre l'Union européenne et les Balkans occidentaux dans ce pays.

Quelque 90 hommes pouvant «présenter un risque pour la sécurité intérieure et nationale» étaient arrivés de Belgrade en avion (image d'illustration).
Quelque 90 hommes pouvant «présenter un risque pour la sécurité intérieure et nationale» étaient arrivés de Belgrade en avion (image d'illustration).
IMAGO / EHL Media

Keystone-SDA

03.06.2026, 21:13

La police de la ville portuaire de Tivat, où doit avoir lieu une réunion des dirigeants de l'UE et des Balkans occidentaux vendredi, a indiqué avoir refusé l'entrée sur le territoire à quelque 90 hommes pouvant «présenter un risque pour la sécurité intérieure et nationale» après l'atterrissage de leur avion en provenance de Belgrade.

La police a découvert un appareil radio maritime, une banderole avec le slogan du parti au pouvoir en Serbie et des preuves que plusieurs parmi ces hommes étaient connus pour assister à des rassemblements pro-gouvernementaux à Belgrade.

«Ce sont des personnes qui ont assisté à de nombreux rassemblements publics à haut risque sécuritaire», ont déclaré la direction de la police et l'agence nationale de sécurité du Monténégro dans un communiqué. Selon le communiqué, certains de ces hommes ont un passé criminel violent.

Empêcher toute «activité malveillante»

Cette action fait partie d'opérations visant à empêcher «toute forme d'activité malveillante», dont des tentatives de «déstabilisation» qui pourraient être liées à «des éléments étrangers, dont le but ultime est de miner la stabilité de l'Etat et de ralentir le processus d'intégration européenne».

Le Monténégro est dans sa phase finale de négociations pour l'adhésion à l'UE. Depuis plus d'un an, le gouvernement du président serbe Aleksandar Vucic a été confronté à des manifestations en Serbie, marquées par des incidents violents entre partisans du gouvernement et protestataires.

M. Vucic doit assister au sommet au Monténégro avec les autres dirigeants européens. Malgré ses ambitions de rejoindre l'UE, Belgrade entretient des liens étroits avec Moscou et s'est attiré des critiques des instances de l'UE chargées de l'élargissement pour le recul des réformes démocratiques.

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