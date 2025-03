Longtemps voué aux seconds rôles, Luis Montenegro avait créé la surprise en devenant il y a un an Premier ministre du Portugal, mais cet ancien avocat empêtré dans un scandale lié à un conflit d'intérêts présumé a été contraint mardi à la démission.

Luis Montenegro était arrivé au pouvoir l'an dernier après des élections qui avaient vu le pays basculer à droite. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Sa situation politique a basculé après des révélations sur une entreprise de prestation de services détenue par sa femme et ses enfants, ayant des contrats avec plusieurs sociétés privées, dont un groupe soumis à des concessions accordées par l'Etat.

La décision de transférer depuis l'entreprise familiale à ses enfants n'a pas suffi à calmer l'opposition qui continue de réclamer des clarifications et lui a refusé la confiance au Parlement, entraînant sa démission.

Agé de 52 ans, parlementaire chevronné mais sans expérience gouvernementale, Luis Montenegro était arrivé au pouvoir l'an dernier après des élections qui avaient vu le pays basculer à droite, même si aucune majorité absolue ne s'était alors dégagée au Parlement.

M. Montenegro était alors président du PSD (Parti social-démocrate, de centre droit), depuis la victoire du Parti socialiste d'Antonio Costa aux précédentes élections, de janvier 2022.

Cet homme à la carrure solide, critiqué par certains pour son manque de charisme, semblait alors bien parti pour devoir rester dans l'opposition, après une carrière politique déjà longue et marquée par plusieurs échecs.

Loin de faire l'unanimité, y compris dans son propre camp, il semblait pour beaucoup de commentateurs voué aux seconds rôles.

Mais la démission surprise fin 2023 d'Antonio Costa, éclaboussé par une affaire de trafic d'influence, lui a permis de disputer des élections plus tôt que prévu, lui offrant une victoire inattendue, mais fragile, son gouvernement étant minoritaire au Parlement.

Né à Porto, la grande ville du nord du pays, c'est à Espinho, station balnéaire située à une vingtaine de kilomètres plus au sud, qu'il a grandi et vit toujours aujourd'hui.

La «grande solitude» du pouvoir

Et c'est là aussi que ce footballeur amateur et supporteur du FC Porto travaille dans sa jeunesse comme maître-nageur l'été, et débute sa carrière politique aux jeunesses du PSD.

Conseiller municipal dès 24 ans, la politique locale ne lui réussit pourtant guère: il échoue deux fois à se faire élire maire d'Espinho, en 2001 et 2005.

Elu député à 29 ans, Luis Montenegro prend peu à peu du galon, et devient chef de son groupe parlementaire lors du passage de son parti au pouvoir entre 2011 et 2015.

Pendant cette période, il a défendu la mise en oeuvre d'un programme de rigueur budgétaire négocié par le Portugal en échange d'un plan de sauvetage financier international.

«La vie des gens ne s'est pas arrangée, mais le pays va beaucoup mieux», affirme-t-il alors, s'attirant les foudres de ceux qui y ont vu un manque de sensibilité qu'il dément.

«Le pouvoir s'exerce avec une certaine discrétion et parfois dans une grande solitude», estime celui que certains proches décrivent comme aimant décider seul, voire entêté.

Un an après son arrivée au pouvoir, M. Montenegro, qui a toujours refusé de s'allier à l'extrême droite, laisse un pays affichant de bons résultats économiques.

Mais après avoir cherché à répondre aux revendications salariales de nombreuses catégories professionnelles au début de son mandat, son bilan est plus mitigé face à la crise du logement, au dossier de l'immigration ou dans la santé, estimait récemment le quotidien Publico.

En cas d'élections anticipées, M. Montenegro a déjà annoncé qu'il serait à nouveau candidat pour redevenir Premier ministre.