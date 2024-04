Le président d'Israël Isaac Herzog a présenté mardi soir ses «excuses» après la mort de sept collaborateurs de l'ONG américaine World Central Kitchen (WCK) tués dans la bande de Gaza dans des frappes israéliennes.

La carcasse d'une voiture utilisée par l'ONG World Central Kitchen, touchée par une frappe israélienne à Deir al-Balah, dans le centre de la bande de Gaza, le 2 avril 2024. KEYSTONE

«Le président Herzog a exprimé sa profonde tristesse et ses excuses sincères devant la mort tragique de l'équipe de WCK la nuit dernière dans la bande de Gaza, et adressé ses condoléances à leurs familles et leurs proches», selon un communiqué de la présidence. Le texte précise qu'il s'est entretenu avec le fondateur de l'ONG, le chef hispano-américain José Andres.

M. Herzog «a réitéré l'engagement d'Israël à mener une investigation complète sur la tragédie, qui s'est produite dans le contexte de la guerre menée contre l'organisation terroriste Hamas».

Il a aussi «affirmé l'engagement d'Israël à apporter et améliorer l'aide humanitaire à la population de Gaza», remerciant José Andres et son ONG «pour leur engagement en faveur du bien-être des Israéliens et des Palestiniens».

Plus tôt dans la journée, le Premier ministre Benjamin Netanyahu avait reconnu une frappe «non intentionnelle» de l'armée israélienne sur les véhicules des personnels de WCK, qualifiant l'"incident» de «tragique» sans toutefois présenter d'excuses.

«Cela arrive dans une guerre, nous allons vérifier jusqu'au bout, nous sommes en contact avec les gouvernements et ferons tout pour que cela ne se reproduise plus jamais», avait-il ajouté.

