«Mort à l'Amérique» Des foules réclament vengeance dans le sud de l’Iran

ATS

1.3.2026 - 10:05

Des manifestants se sont rassemblés dimanche dans le sud de l'Iran pour réclamer vengeance après la mort du guide suprême Ali Khamenei au cours de l'attaque menée par les États-Unis et Israël, a rapporté un média local.

Une foule dense s’est rassemblée à Téhéran pour rendre hommage au guide suprême.
Une foule dense s’est rassemblée à Téhéran pour rendre hommage au guide suprême.
AFP

Keystone-SDA

01.03.2026, 10:05

À Chiraz, des manifestants brandissant des portraits du guide suprême ont appelé les forces armées à «venger» sa mort en scandant «Mort à l'Amérique» et «Mort à Israël», comme l'a montré une vidéo diffusée par l'agence de presse Tasnim.

Des rassemblements similaires ont eu lieu dans d'autres villes, notamment à Téhéran et à Yazd.

