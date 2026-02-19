  1. Clients Privés
Pour «homicide volontaire» Décès de Quentin Deranque : le parquet requiert la mise en examen de sept suspects

ATS

19.2.2026 - 17:33

Le parquet de Lyon a requis jeudi la mise en examen de sept hommes pour «homicide volontaire» du militant nationaliste Quentin Deranque, frappé à mort il y a une semaine. Tous les suspects «contestent l'intention homicide».

Le procureur de Lyon Thierry Dran a demandé le placement en détention provisoire des sept suspects (image d'illustration).
Le procureur de Lyon Thierry Dran a demandé le placement en détention provisoire des sept suspects (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

19.02.2026, 17:33

19.02.2026, 17:38

Le procureur de Lyon Thierry Dran a précisé en conférence de presse qu'il avait demandé leur placement en détention provisoire en raison notamment du «risque de trouble à l'ordre public».

Mort de Quentin en France. Neuf hommes interpellés, dont l'assistant parlementaire d'un député LFI

Mort de Quentin en FranceNeuf hommes interpellés, dont l'assistant parlementaire d'un député LFI

Les sept hommes soupçonnés d'avoir frappé à mort Quentin Deranque «contestent l'intention homicide», a déclaré le procureur. «Deux ont refusé de s'exprimer» pendant leur garde à vue, les autres «reconnaissent leur présence» sur les lieux de l'agression et «certains admettent avoir porté des coups» à Quentin Deranque «ou à d'autres victimes», a précisé Thierry Dran.

