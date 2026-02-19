Le parquet de Lyon a requis jeudi la mise en examen de sept hommes pour «homicide volontaire» du militant nationaliste Quentin Deranque, frappé à mort il y a une semaine. Tous les suspects «contestent l'intention homicide».

Le procureur de Lyon Thierry Dran a demandé le placement en détention provisoire des sept suspects (image d'illustration). ATS

Keystone-SDA ATS

Le procureur de Lyon Thierry Dran a précisé en conférence de presse qu'il avait demandé leur placement en détention provisoire en raison notamment du «risque de trouble à l'ordre public».

Les sept hommes soupçonnés d'avoir frappé à mort Quentin Deranque «contestent l'intention homicide», a déclaré le procureur. «Deux ont refusé de s'exprimer» pendant leur garde à vue, les autres «reconnaissent leur présence» sur les lieux de l'agression et «certains admettent avoir porté des coups» à Quentin Deranque «ou à d'autres victimes», a précisé Thierry Dran.