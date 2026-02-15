  1. Clients Privés
La France insoumise Mort de Quentin : la Jeune Garde «ne saurait être tenue pour responsable»

Basile Mermoud

15.2.2026

La Jeune Garde, groupe antifasciste cofondé par le député LFI Raphaël Arnault et dissous en juin 2025, «ne saurait être tenue pour responsable» de la mort de Quentin à Lyon, «ayant suspendu toutes ses activités», a-t-elle assuré dimanche dans un communiqué.

Dans son communiqué, Némésis affirme avoir reconnu parmi les agresseurs de Quentin un collaborateur parlementaire du député LFI Raphaël Arnault (sur la photo), qui serait un «membre actif de la Jeune Garde» (archives).
KEYSTONE

Agence France-Presse

15.02.2026, 20:15

15.02.2026, 20:18

Le groupe antifasciste a été mis en cause par le collectif Némésis, proche de l'extrême droite, qui a affirmé que Quentin avait été agressé par des militants antifascistes dont certains issus de la Jeune Garde, sans que le parquet n'ait établi pour sa part un tel lien à ce stade.

Dans son communiqué, Némésis affirme avoir reconnu parmi les agresseurs de Quentin un collaborateur parlementaire du député LFI Raphaël Arnault, qui serait un «membre actif de la Jeune Garde».

«La Jeune Garde ayant suspendu toutes ses activités dans l'attente d'une décision du Conseil d'Etat (contre le décret prononçant sa dissolution, NDLR), elle ne saurait être tenue pour responsable des tragiques événements ayant eu lieu à Lyon» jeudi, écrit le groupe dans un communiqué signé de son avocate, Me Aïnoha Pascual. «Une enquête judiciaire est en cours», est-il ajouté.

Le député LFI Raphaël Arnault avait exprimé samedi «horreur et dégoût» après l'annonce de la mort de l'étudiant de 23 ans, et dit sur X souhaiter que «toute la lumière soit faite».

Sans danger vital. Carnaval du Châble : deux personnes restent hospitalisées

Sans danger vitalCarnaval du Châble : deux personnes restent hospitalisées

Son collaborateur parlementaire, mis en cause par le collectif identitaire Némésis, «dément formellement être responsable de ce drame», a déclaré son avocat dans un communiqué.

Il «se retire de ses fonctions» de collaborateur «durant le temps de l'enquête» et «se tient à la disposition de la justice afin de faire la lumière sur ce drame», a précisé Me Bertrand Sayn.

Une audience portant sur la légalité du décret de dissolution de la Jeune Garde était prévue mercredi. Elle a été annulée. Aucun motif n'a été fourni, ni de nouvelle date d'audience fixée, a précisé à l'AFP Me Aïnoha Pascual.

