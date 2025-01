Aucun autre président américain n'était aussi âgé que Trump lors de son entrée en fonction - pas même Biden. Et s'il ne tenait pas les quatre ans ?

Donald Trump est le président américain le plus âgé au moment de son entrée en fonction. Va-t-il tenir le coup ? Bild: sda

DPA, Dpa dpa

Donald Trump réintègrera la Maison Blanche lundi, il sera alors le président américain le plus âgé à son entrée en fonction. A 78 ans, il sera même plus âgé de quelques mois que son prédécesseur Joe Biden il y a quatre ans, qui était alors le président américain le plus âgé au moment de son entrée en fonction. Ce dernier s'est retiré de la course à la présidence cet été après avoir généré de nombreux doutes au sujet de sa forme mentale. Chaque lapsus et chaque trébuchement étaient alors un énorme sujet de discussion. Chez Trump, le thème de l'âge est moins virulent - notamment parce que le républicain semble plus robuste que Biden, du moins physiquement.

Mais dans les années à venir, Trump devra lui aussi faire face à des questions sur sa santé et son âge. Que se passerait-il si le républicain ne tenait pas les quatre prochaines années ?

En cas de décès, le vice-président prend le relais

Lorsqu'un président américain décède, son vice-président prend immédiatement le relais. Dans le cas de Trump, il s'agirait de l'ancien sénateur J.D. Vance (40 ans). Dans ce cas, Vance prêterait serment et continuerait à gérer les affaires. Le numéro trois dans l'ordre du gouvernement, après le président américain et son vice-président, est le président de la Chambre des représentants - dans ce cas, le républicain Mike Johnson (52 ans). Viennent ensuite le président pro tempore du Sénat, puis le secrétaire d'État, le secrétaire au Trésor et, dans la foulée, d'autres membres du cabinet.

Comme l'ensemble du cabinet et des membres du Congrès sont par exemple présents lors du traditionnel discours du président américain sur l'état de l'Union, un membre du cabinet doit toujours s'absenter du discours en raison du risque d'attentat. Cela permet de garantir que le gouvernement reste capable d'agir. Ce principe est appelé «survivant désigné» ("designated survivor"). Il est connu dans la série télévisée du même nom avec l'acteur Kiefer Sutherland.

Le président peut ainsi être déclaré inapte à gouverner

L'article 25 de la Constitution permet, dans sa section quatre, de déclarer le président «incapable d'exercer les droits et les devoirs de sa charge». Mais les obstacles à franchir sont énormes - cette section n'a jamais été appliquée. Elle a toutefois été régulièrement discutée, notamment après la prestation désastreuse de Biden lors du débat télévisé de la campagne électorale.

Le vice-président et une majorité des principaux membres du cabinet doivent faire une déclaration en ce sens pour déclarer le président inapte à gouverner. Ils doivent transmettre cette déclaration écrite aux présidents du Sénat et de la Chambre des représentants. Le président peut toutefois s'y opposer.

Le vice-président et les ministres concernés peuvent ensuite mettre le président en minorité. La balle est ensuite dans le camp du Congrès - et jusqu'à ce que le Parlement prenne une décision, le vice-président est le président en exercice. Le Congrès dispose de 21 jours pour voter. Pour une destitution du président, les deux chambres doivent réunir une majorité des deux tiers.