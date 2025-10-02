Plus de 3830 décès peuvent être attribués à la chaleur en Espagne entre le 16 mai et le 30 septembre 2025, un chiffre qui a bondi de 87,6% sur un an, a annoncé jeudi le ministère de la Santé.

Neuf des dix étés les plus chauds en Espagne depuis 1961 ont eu lieu au cours du 21ème siècle, selon l'agence météorologique nationale (photo d’illustration). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Selon le ministère, plus de 65% de ces décès concernaient des personnes âgées de plus de 85 ans, et près de 96% des personnes de plus de 65 ans. «Il est important de rappeler que ces chiffres ne correspondent pas à des diagnostics cliniques individuels, mais plutôt à la surmortalité estimée par des modèles statistiques», souligne le ministère dans un communiqué, ajoutant que les chiffres peuvent encore être révisés.

Ces estimations sont fondées sur un système baptisé «MoMo» (Monitoring de la Mortalité), qui collecte sur une base quotidienne le nombre de décès en Espagne et calcule l'écart de la mortalité par rapport à la mortalité prévisible sur la base des séries historiques enregistrées. En outre, le ministère fait état de 25 décès dus durant la même période à des «coups de chaleur» en tant que tels.

Le plus chaud en 65 ans

La plupart de ces victimes présentaient des facteurs de risque (comme des maladies chroniques ou l'utilisation de médicaments sensibles à la chaleur), étaient exposées dans leur environnement professionnel ou de loisirs, ou vivaient seules ou dans des logements sans climatisation, précise-t-il.

Cette année, l'Espagne a souffert de son été le plus chaud depuis le début des relevés en 1961, avec une température moyenne de 24,2°C, selon l'agence météorologique nationale (Aemet). Le pays a enduré une canicule record de seize jours en août, qui a alimenté des incendies de forêt ayant tué quatre personnes et brûlé des centaines de milliers d'hectares.

Les dangers de la chaleur sur l'organisme sont multiples notamment chez les personnes âgées et ne se résument pas aux déshydratations et coups de chaleur immédiats. Les fortes températures peuvent aggraver à plus long terme des pathologies cardiaques, respiratoires, mentales ou liées au diabète.

Bien que coutumière des températures élevées, l'Espagne est confrontée à des épisodes de chaleur de plus en plus nombreux et rapprochés, parfois en dehors des mois d'été, ce qui inquiète les scientifiques.

Ils alertent depuis des années sur l'impact du changement climatique sur les vagues de chaleur, les sécheresses et d'autres phénomènes météorologiques extrêmes, de plus en plus intenses et fréquents.