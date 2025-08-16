L'armée russe a lancé 85 drones et un missile sur l'Ukraine pendant la nuit de vendredi à samedi, a affirmé Kiev. Cette attaque est survenue au moment où se tenait en Alaska la rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump.

Un drone russe attaque un immeuble de Kiev. (Image d'archives) sda

Keystone-SDA ATS

Les forces aériennes ukrainiennes, dans un communiqué sur Telegram, ont affirmé avoir abattu 61 de ces drones, précisant que les régions de Soumy (nord-est), Donetsk (est), Tcherniguiv (nord) et Dnipropetrovsk (centre-est) avaient été attaquées lors de ces frappes russes.