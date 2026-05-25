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Avant de nouveaux bombardements La Russie somme les diplomates étrangers de quitter Kiev

ATS

25.5.2026 - 16:09

La diplomatie russe a appelé lundi les ressortissants étrangers vivant à Kiev, dont les personnels diplomatiques, à quitter la capitale ukrainienne avant de nouveaux bombardements de l'armée russe.

Des pompiers ukrainiens interviennent au milieu de bâtiments lourdement endommagés après des frappes russes à Kiev, le 24 mai 2026.
Des pompiers ukrainiens interviennent au milieu de bâtiments lourdement endommagés après des frappes russes à Kiev, le 24 mai 2026.
AFP

Keystone-SDA

25.05.2026, 16:09

«Les frappes seront menées sur des centres de décision» et des «entreprises du complexe militaro-industriel» à Kiev, a affirmé le ministère russe des affaires étrangères, dans un communiqué, sans donner de délai précis avant ces frappes.

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