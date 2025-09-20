  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Caractère provocateur et illégal» Moscou dénonce le feu vert de l'ONU au rétablissement des sanctions

ATS

20.9.2025 - 14:47

La Russie a dénoncé samedi le vote du Conseil de sécurité de l'ONU, qui a donné son feu vert au rétablissement des sanctions contre l'Iran. Elle a critiqué «le caractère provocateur et illégal» des actes de Paris, Londres et Berlin qui demandent à Téhéran des engagements sur son programme nucléaire.

La décision prise par le Conseil de sécurité de l'ONU reste toutefois réversible en cas d'accord d'ici la fin de la semaine prochaine (photo prétexte, archives).
La décision prise par le Conseil de sécurité de l'ONU reste toutefois réversible en cas d'accord d'ici la fin de la semaine prochaine (photo prétexte, archives).
IMAGO/IP3press

Keystone-SDA

20.09.2025, 14:47

«Ces actions n'ont rien à voir avec la diplomatie et ne font qu'aggraver les tensions autour du programme nucléaire iranien», a déclaré dans un communiqué le ministère des Affaires étrangères de la Russie, soutien de l'Iran.

La décision prise par le Conseil de sécurité de l'ONU reste toutefois réversible en cas d'accord d'ici la fin de la semaine prochaine.

En 2015, France, Royaume-Uni, Allemagne, Etats-Unis, Russie et Chine avaient conclu avec l'Iran un accord prévoyant un encadrement des activités nucléaires iraniennes en échange d'une levée des sanctions. Accord entériné par la résolution 2231 du Conseil de sécurité de l'ONU, qui expire mi-octobre.

Les Etats-Unis, sous le premier mandat du président Donald Trump, avaient décidé en 2018 de se retirer du traité et rétabli leurs propres sanctions.

L'Iran s'était ensuite affranchi de certains engagements, notamment sur l'enrichissement d'uranium. Et les pays occidentaux le soupçonnent de vouloir se doter de l'arme atomique. Téhéran, soutenu par Moscou, dément et défend son droit à développer un programme nucléaire civil.

Après des négociations et de multiples mises en garde, Paris, Londres et Berlin ont déclenché fin août le «snapback», mécanisme qui permet de rétablir les sanctions dans un délai de 30 jours.

Guerre en Ukraine. Nouvelle rencontre Trump-Zelensky la semaine prochaine

Guerre en UkraineNouvelle rencontre Trump-Zelensky la semaine prochaine

Les plus lus

Suivez les courses du SailGP à Genève en libre accès
Max Verstappen rescapé de qualifications chaotiques !
La TVA devrait être relevée pour la sixième fois
Des larmes helvétiques et des surprises à la pelle en relais
Plusieurs grands aéroports européens perturbés par une cyberattaque