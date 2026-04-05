Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a dit dimanche vouloir que les Etats-Unis «abandonnent le langage des ultimatums» pour faciliter un «retour aux négociations», lors d'un appel téléphonique avec son homologue iranien Abbas Araghchi.

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a échangé un appel téléphonique avec son homologue iranien (archives). sda

Keystone-SDA ATS

«La partie russe a exprimé l'espoir que les efforts entrepris par un certain nombre de pays pour désamorcer les tensions autour de l'Iran aboutiront, (...) ce qui serait facilité par l'abandon par les États-Unis du langage des ultimatums et le retour des négociations», a indiqué le ministère russe dans un communiqué sur cet entretien entre Sergueï Lavrov et Abbas Araghchi.

Les deux ministres ont également appelé à cesser les «attaques inconsidérées et illégales contre les installations d'infrastructures civiles», dont la centrale nucléaire de Bouchehr dans laquelle travaillent des employés russes.