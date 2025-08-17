Kiev et Moscou se sont mutuellement attaqués avec des drones dimanche, à la veille de la visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky aux États-Unis pour des discussions avec son homologue Donald Trump sur la fin de trois ans et demi de conflit avec la Russie.

'armée de l'air de Kiev a accusé la Russie d'avoir attaqué l'Ukraine avec 60 drones (archives). KEYSTONE

M. Trump doit informer M. Zelensky de ses discussions, vendredi en Alaska, avec le président russe Vladimir Poutine, censées mettre fin au conflit meurtrier déclenché par l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Sur le terrain, les hostilités se poursuivent.

L'armée de l'air de Kiev a accusé la Russie d'avoir attaqué l'Ukraine avec 60 drones, dont des drones iraniens Shahed, ainsi qu'un missile Iskander dans la nuit de samedi à dimanche. Le gouverneur de la région orientale assiégée de Donetsk, Vadim Filachkine, a déclaré que des attaques russes avaient tué cinq personnes dans la région samedi.

En Russie, le ministère de la Défense a déclaré de son côté que Kiev avait lancé 46 drones sur le pays – principalement au-dessus des régions frontalières mais également sur la région de Nijni Novgorod, à l'est de Moscou et à des centaines de kilomètres de l'Ukraine.

Accord de paix défendu

Le gouverneur par intérim de la région frontalière de Koursk, Alexandre Khinstein, a déclaré qu'une attaque de drone ukrainien avait tué un homme dans sa voiture. Le gouverneur de la région méridionale de Voronej, Alexandre Goussev, a rapporté qu'un employé des chemins de fer avait été blessé par un drone dans la région.

M. Zelensky doit être reçu lundi après-midi dans le Bureau ovale, à la Maison-Blanche, par Donald Trump, qui n'a pas obtenu de cessez-le-feu de M. Poutine en Alaska mais prône désormais un accord de paix, une position défendue par Moscou. M. Poutine a lancé l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022 et les forces de Moscou occupent désormais près de 20 % de l'Ukraine.