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Moyen-Orient Moscou et Pékin opposent leur veto au déblocage du détroit d'Ormuz

ATS

7.4.2026 - 19:48

La Russie et la Chine ont mis leur veto mardi à une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU réclamant le déblocage du détroit d'Ormuz, y encourageant l'escorte des navires, un texte pourtant déjà loin du feu vert réclamé par les pays du Golfe pour le libérer par la force.

La Russie et la Chine ont mis leur veto mardi à une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU réclamant le déblocage du détroit d'Ormuz, y encourageant l'escorte des navires, un texte pourtant déjà loin du feu vert réclamé par les pays du Golfe pour le libérer par la force. (Archives)
La Russie et la Chine ont mis leur veto mardi à une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU réclamant le déblocage du détroit d'Ormuz, y encourageant l'escorte des navires, un texte pourtant déjà loin du feu vert réclamé par les pays du Golfe pour le libérer par la force. (Archives)
KEYSTONE

Keystone-SDA

07.04.2026, 19:48

Le projet de résolution préparé par Bahreïn et soutenu par les pays du Golfe et les Etats-Unis a recueilli onze votes pour, deux contre, et deux abstentions. Les pays du Golfe regrettent le rejet de ce texte, a déclaré le ministre des Affaires étrangères de Bahrein Abdoullatif ben Rachid Al Zayani.

Le veto de la Russie et de la Chine «envoie le mauvais signal au monde» que les menaces contre les voies de navigation ne provoquent pas «d'action décisive de la part de l'organisation responsable du maintien de la paix et de la sécurité internationales», a-t-il dit après le vote, s'exprimant également au nom du Qatar, de l'Arabie saoudite, du Koweit, des Emirats arabes unis et de la Jordanie.

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