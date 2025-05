La Russie et la Chine ont critiqué jeudi le projet d'un bouclier antimissile de type «Dôme de fer» pour protéger les Etats-Unis, annoncé en janvier par le président américain Donald Trump.

Moscou et Pékin dénoncent notamment ce projet car il envisage «un renforcement des arsenaux pour mener des opérations militaires dans l'espace» et fait de l'espace «une arène de confrontation armée» (archives). KEYSTONE

Agence France-Presse Megane Bochatay

«Le programme d'ampleur +Golden (Iron) Dome for America+ annoncé récemment comporte un caractère profondément déstabilisant», ont indiqué Pékin et Moscou dans une déclaration commune publiée par le Kremlin à l'issue d'une rencontre entre les présidents Vladimir Poutine et Xi Jinping à Moscou.

Ils dénoncent notamment ce projet car il envisage «un renforcement des arsenaux pour mener des opérations militaires dans l'espace» et fait de l'espace «une arène de confrontation armée».

Moscou et Pékin, toujours selon cette déclaration, se prononcent contre «l'utilisation de l'espace à des fins de confrontation armée» et appellent à des pourparlers internationaux pour créer «un traité sur la prévention du déploiement d'armes dans l'espace».

Fin janvier, peu après son retour au pouvoir, Donald Trump avait signé un décret sur la mise en place d'un bouclier antimissile de type «Dôme de fer» pour protéger le territoire américain.

L'expression «Dôme de fer» fait référence au système de défense d'Israël, qui protège le pays des attaques par missiles et roquettes mais aussi par drones.

M. Trump avait ordonné l'élaboration, dans un délai de deux mois, d'un plan de mise en œuvre d'un «bouclier antimissile de nouvelle génération» pour contrer «les missiles balistiques, hypersoniques et de croisière, ainsi que d'autres attaques aériennes avancées», ce qui inclut le développement et le déploiement d'intercepteurs basés dans l'espace.

