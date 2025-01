La Russie et l'Iran signeront vendredi un «Accord de partenariat stratégique global» lors d'une visite du président iranien Massoud Pezeshkian en Russie, a annoncé lundi le Kremlin, nouvelle illustration de l'alliance entre les deux pays.

«Le 17 janvier, Vladimir Poutine s'entretiendra avec le président de la république islamique d'Iran Massoud Pezeshkian», qui arrivera en Russie pour une visite officielle, a indiqué la présidence russe dans un communiqué.

Les deux présidents «signeront l'Accord de partenariat stratégique global entre la Russie et l'Iran et feront des déclarations aux médias», a-t-elle ajouté.

La Russie et l'Iran sont tous deux soumis à des sanctions internationales qui restreignent leurs échanges commerciaux, mais ils ont noué des liens étroits dans divers secteurs, notamment militaire.

Cet accord porte sur «la coopération économique et commerciale dans les domaines de l'énergie, de l'environnement et les questions liées à la défense et la sécurité», a indiqué l'ambassade iranienne en Russie sur Telegram la semaine dernière.

Avec Pyongyang aussi

Ses contours exacts sont encore flous, mais Moscou a conclu l'an dernier un traité portant exactement le même nom avec la Corée du Nord.

Ce «traité sur le partenariat stratégique global», ratifié par les députés russes en octobre dernier, prévoit notamment dans un de ses articles «une aide militaire immédiate» en cas d'agression armée de pays tiers.

Les Occidentaux y avaient vu le risque d'une escalade majeure dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine, qui a débuté il y a bientôt trois ans.

La Corée du Nord est accusée par Kiev et les Occidentaux d'avoir envoyé combattre des soldats avec l'armée russe contre les forces ukrainiennes. Moscou et Pyongyang n'ont ni confirmé, ni démenti.

Téhéran est aussi accusé par les Occidentaux de fournir des drones explosifs Shahed et des missiles de courte portée à la Russie, aidant ainsi l'armée russe en Ukraine. Des accusations rejetées par l'Iran.

La dernière rencontre entre MM. Pezeshkian et Poutine remonte à octobre lors du sommet des BRICS à Kazan, en Russie.

Le président russe avait à l'époque évoqué une prochaine visite de son homologue iranien pour signer cet accord de partenariat, selon le Kremlin.

L'agence de presse iranienne Tasnim avait indiqué fin décembre que ce déplacement aurait lieu le 17 janvier.

Vladimir Poutine avait aussi loué en octobre les liens «amicaux» entre Téhéran et Moscou, appelant à consolider la «dynamique positive» concernant leur coopération économique.

La Russie souhaite notamment développer un projet de corridor logistique (rail et maritime) entre Moscou, Bakou et Téhéran, sur un axe nord-sud.

L'Iran et la Russie ont aussi en commun d'être des alliés du président déchu syrien Bachar al-Assad, renversé le 8 décembre par une offensive d'une coalition de rebelles dominée par des islamistes.