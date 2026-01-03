  1. Clients Privés
Attaque militaire Moscou exige des «éclaircissements immédiats» concernant Maduro

ATS

3.1.2026 - 16:20

La Russie a condamné samedi l'attaque militaire américaine contre le Venezuela, estimant que «l'hostilité idéologique» avait prévalu. Elle a exigé des «éclaircissements immédiats» après l'annonce par les Etats-Unis de la capture du président Nicolas Maduro et son épouse.

Le président américain Donald Trump a affirmé que les jours de son homologue vénézuélien Nicolas Maduro étaient «comptés» (archives).
Le président américain Donald Trump a affirmé que les jours de son homologue vénézuélien Nicolas Maduro étaient «comptés» (archives).
sda

Keystone-SDA

03.01.2026, 16:20

«Ce matin, les Etats-Unis ont commis un acte d'agression armée contre le Venezuela. Ceci est profondément inquiétant et condamnable», a dénoncé le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué.

Le Venezuela est l'allié principal de la Russie en Amérique du Sud. «Les prétextes utilisés pour justifier de telles actions sont intenables», a ajouté le ministère, regrettant que «l'hostilité idéologique ait triomphé du pragmatisme d'usage».

Venezuela. Maduro inculpé, notamment pour importation de cocaïne

VenezuelaMaduro inculpé, notamment pour importation de cocaïne

Dans un second communiqué, la diplomatie russe s'est dite «extrêmement alarmée par les informations selon lesquelles le président vénézuélien, Nicolas Maduro, et son épouse auraient été emmenés de force hors du pays à la suite de l'agression aujourd'hui par les Etats-Unis».

Le président américain Donald Trump a annoncé samedi que les forces américaines avaient capturé et exfiltré le président vénézuélien, après avoir lancé une «attaque de grande envergure» contre le pays.

Moscou a exigé «des éclaircissements immédiats sur cette situation» et a également soutenu la demande de Caracas d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU.

Drogue, élections, migration.... Les principaux contentieux entre les Etats-Unis et le Venezuela

Drogue, élections, migration...Les principaux contentieux entre les Etats-Unis et le Venezuela

