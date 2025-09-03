  1. Clients Privés
Si les négociations échouent... Moscou menace d'atteindre «militairement» ses objectifs

ATS

3.9.2025 - 17:26

Moscou atteindra ses objectifs en Ukraine par la voie militaire si les négociations avec Kiev échouent, a averti mercredi le président russe Vladimir Poutine. Il a assuré que ses troupes demeuraient «à l'offensive» sur l'ensemble du front.

Vladimir Poutine a également à nouveau contesté mercredi la légitimité du président ukrainien Volodymyr Zelensky, le qualifiant de «chef de l'administration» ukrainienne.
KEYSTONE

Keystone-SDA

03.09.2025, 17:26

«Voyons comment se développera la situation. Sinon (si les pourparlers n'aboutissent pas, NDLR), nous devrons résoudre nos problèmes militairement», a-t-il déclaré depuis Pékin.

«Tous les groupements des forces armées russes sont à l'offensive» dans tous les secteurs du front, a-t-il ajouté. Selon lui, les troupes de Kiev n'ont pas les moyens de mener «de grandes opérations offensives» et tâchent seulement de tenir leurs positions.

Poutine, droits de douane, Chicago.... Trump fait son retour avec une surprenante conférence de presse : les 5 points clés

Poutine, droits de douane, Chicago...Trump fait son retour avec une surprenante conférence de presse : les 5 points clés

Plus nombreuse et mieux équipée, l'armée russe grignote du terrain depuis des mois dans certaines zones du front, principalement dans la région de Donetsk (est), malgré de lourdes pertes.

Vladimir Poutine a également à nouveau contesté mercredi la légitimité du président ukrainien Volodymyr Zelensky, le qualifiant de «chef de l'administration» ukrainienne, tout en assurant qu'il serait prêt à le rencontrer. «Si Zelensky est prêt, qu'il vienne à Moscou», a-t-il déclaré.

Moscou accuse M. Zelensky d'être «illégitime» car son mandat présidentiel de cinq ans aurait dû expirer en 2024. Mais la loi martiale, en vigueur en Ukraine depuis le début de l'assaut russe en 2022, empêche l'organisation d'élections.

