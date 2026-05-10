La Russie mène des assauts sur la ligne de front, en violation du cessez-le-feu de trois jours annoncé par le président américain Donald Trump, a dénoncé dimanche le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

La Russie mène des assauts sur la ligne de front d'après Zelensky (archives). ats

Keystone-SDA ATS

De son côté, le ministre russe de la Défense a accusé l'Ukraine de «16'071 violations» sur les dernières 24 heures, dont des milliers d'attaques de drones.

«Les Russes poursuivent leurs opérations d'assaut dans des secteurs stratégiques pour eux», a déclaré M. Zelensky lors de son allocution du soir, tout en précisant qu'aucune attaque aérienne «d'envergure» n'avait été lancée dimanche.

«Sur la ligne de front, l'armée russe ne respecte pas le cessez-le-feu et ne fait même pas vraiment d'efforts pour le faire», a-t-il ajouté.

Le président américain Donald Trump avait annoncé vendredi soir un cessez-le-feu de trois jours entre l'Ukraine et la Russie, à partir de samedi.

Des blessés

Les données de l'armée de l'air ukrainienne montrent une baisse des attaques à longue portée de drones depuis le début de la trêve, mais les autorités ont fait état d'au moins neuf blessés.

L'administration de la région ukrainienne de Dnipropetrovsk (sud-est) a rapporté qu'une enfant âgée de 3 ans avait été blessée lors d'une attaque de drone dans le district de Synelnykové et qu'elle avait été hospitalisée dans un «état stable».

Dans la même région, dans le district de Nikopol, un secouriste de 23 ans a également été blessé dimanche matin quand un drone russe a attaqué son véhicule de secours, selon le ministère ukrainien de l'Intérieur.

Quatre personnes ont été blessées dans la région de Kherson (sud), d'après les autorités locales, dont un homme de 19 ans et un employé de la ville de 53 ans.

Dans la région voisine de Mykolaïv (sud), les autorités ont aussi affirmé que l'armée russe avait attaqué un véhicule civil avec un drone, blessant un homme de 68 ans et une femme de 63 ans.

Un homme de 52 ans a également été blessé dans la région de Zaporijjia (sud) lors d'une attaque de drone russe, selon l'administration régionale.