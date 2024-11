La Russie «ne se fait aucune illusion» sur l'administration du prochain président américain Donald Trump, ni sur le Congrès à majorité républicaine qui l'accompagnera. Jeudi, l'ambassadeur russe à l'ONU à Genève a toutefois affirmé que Moscou était ouverte à un dialogue sous conditions en cas d'initiative de paix américaine.

L'ambassadeur russe à l'ONU à Genève Guennadi Gatilov a répété que Moscou était prête à reprendre le dialogue avec Washington (archives). ATS

ATS

«L'Occident continue à chercher des avantages unilatéraux», a affirmé Guennadi Gatilov aux correspondants accrédités à l'ONU à Genève (ACANU). Or, le sommet récent des pays des BRICS montre que le groupe s'étend et que «les pays de l'Est» et «les pays du Sud» revendiquent leur droit de participer aux décisions internationales.

L'ambassadeur demande aux Occidentaux de se conformer à la Charte de l'ONU. Là où les Etats-Unis sont intervenus, «la situation ne s'est pas améliorée», dit-il.

Selon M. Gatilov, la nouvelle administration américaine «ne fera pas grand-chose pour changer» la relation avec la Russie qu'elle tentera toujours de contraindre. L'entourage du président élu avait affirmé que le républicain avait parlé au téléphone à son futur homologue russe Vladimir Poutine, une déclaration démentie par la présidence russe. «Je ne sais pas» si un dialogue a été mené entre eux, se contente de dire l'ambassadeur.

«Neutralisation» de l'Ukraine

Ces derniers jours, M. Trump a lui nommé plusieurs responsables considérés comme plus favorables à la Russie, dont la prochaine directrice nationale du renseignement Tulsi Gabbard. L'ambassadeur russe répète que Moscou est prête à reprendre un dialogue établi sur «un respect mutuel» et un «équilibre des intérêts».

«Nous sommes ouverts», mais «attendons de voir», insiste-t-il. Mais il rappelle que la précédente administration Trump est celle qui avait lancé des sanctions contre la Russie et des législations «anti-russes».

L'ambassadeur réitère aussi qu'une paix en Europe ne sera pas possible sans une «neutralisation» de l'Ukraine. Ce pays a le droit d'être indépendant s'il est «ami, neutre et démilitarisé» par rapport à la Russie, selon lui.

Avertissement lancé pour les Occidentaux

Et de préciser que la question d'une Ukraine dans l'UE doit être répondue «par les Ukrainiens». En revanche, «une accession de Kiev à l'OTAN ne serait pas constructive», selon lui.

Le plan de paix du président ukrainien Volodymyr Zelensky ou son «plan de victoire» sont des «ultimatums» et n'aboutiront «jamais» à des négociations avec Moscou, a-t-il aussi dit. De même, M. Trump ne pourra pas mettre un terme rapidement au conflit ukrainien, selon lui. Cette affirmation «n'est pas réaliste» et «cela n'arrivera jamais», a-t-il ajouté, estimant toute médiation «prématurée» tout en disant son pays ouvert à évaluer la situation si les Etats-Unis lancent un processus.

M. Gatilov dit que M. Zelensky devra commencer par revenir sur les décrets qui interdisent aux Ukrainiens de négocier avec des représentants russes. Il met en garde aussi les Occidentaux, surtout les Etats-Unis, contre le déploiement de missiles à longue portée sur le territoire ukrainien pour cibler la Russie. Ceux-ci ne pourraient être utilisés sans la présence de militaires et de soutien internationaux en Ukraine, affirme l'ambassadeur.

sn, ats