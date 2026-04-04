La Russie a commencé samedi l'évacuation de 198 employés supplémentaires de la centrale de Bouchehr en Iran, après une nouvelle frappe sur le secteur de la centrale samedi, «fermement» condamnée par Moscou.

La centrale nucléaire de Bouchehr, construite en coopération avec la Russie (archives). AFP

Agence France-Presse Basile Mermoud

«La principale vague d'évacuation des employés de Rosatom d'Iran a commencé aujourd'hui comme prévu», a déclaré directeur général de Rosatom Alexeï Likhatchev cité par l'agence Tass.

Les bus transportant «198 personnes» sont partis vers la frontière arménienne «à peu près 20 minutes après» une nouvelle frappe sur le secteur de la centrale nucléaire, a-t-il indiqué, ajoutant qu'il s'agissait de «la plus grosse évacuation» du personnel russe de cette centrale depuis le début de la guerre au Moyen-Orient.

«Nous condamnons fermement cette action funeste» Maria Zakharova Porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères

Le site de cette centrale dans le sud de l'Iran a été touché samedi par une frappe américano-israélienne, tuant un agent de sécurité, a rapporté un média d'Etat iranien.

La Russie a en partie construit cette centrale et des techniciens russes aident à son fonctionnement. «Nous condamnons fermement cette action funeste», a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères Maria Zakharova dans un communiqué, demandant que cessent «immédiatement» les frappes «sur les installations nucléaires iraniennes, y compris la centrale nucléaire de Bouchehr».

C'est la quatrième fois que cette zone située sur les rives du Golfe est visée depuis le début de la guerre au Moyen-Orient déclenchée par les frappes israélo-américaines sur l'Iran le 28 février, selon l'agence de presse iranienne Irna.

«La probabilité du risque de dégâts ou celle d'un potentiel incident nucléaire ne fait malheureusement qu'augmenter de jour en jour, comme les événements de ce matin l'ont montré», a déclaré M. Likhatchev aux journalistes russes.

Plusieurs dizaines de ressortissants russes avaient déjà été évacués de la centrale dans les premiers jours de la guerre. Le 25 mars, 163 employés avaient encore quitté le site après une frappe, M. Likhatchev écartant alors la possibilité d'un départ total des employés de Rosatom, affirmant que «plusieurs dizaines de personnes» devraient rester sur le site.

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