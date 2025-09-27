La Russie a revendiqué samedi la prise de trois villages dans l'est de l'Ukraine, où les forces de Moscou ont effectué une percée.

La 65e brigade mécanisée des forces armées ukrainiennes, dans la région de Zaporizhzhia, Ukraine, le 26 septembre 2025. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

L'armée russe a annoncé dans un communiqué s'être emparée des localités de Derylove et de Maiske, dans la région de Donetsk, ainsi que de celle de Stepove dans la région de Dnipropetrovsk.