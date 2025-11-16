  1. Clients Privés
Guerre en Ukraine Moscou revendique la prise d’un nouveau village dans la région de Zaporijjia

Basile Mermoud

16.11.2025

L'armée russe a revendiqué dimanche la prise de deux villages dans le sud de l'Ukraine, où ses troupes poursuivent leur lente progression face à des forces ukrainiennes moins nombreuses.

L’armée russe avait déjà revendiqué cette semaine la prise de deux nouvelles localités (photo d’illustration).
L’armée russe avait déjà revendiqué cette semaine la prise de deux nouvelles localités (photo d’illustration).
AFP

Agence France-Presse

16.11.2025, 11:04

Sur Telegram, le ministère russe de la Défense a affirmé que ses troupes se sont emparées des localités de Rovnopolié et de Malaïa Tokmatchka dans la région de Zaporijjia.

