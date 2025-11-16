L'armée russe a revendiqué dimanche la prise de deux villages dans le sud de l'Ukraine, où ses troupes poursuivent leur lente progression face à des forces ukrainiennes moins nombreuses.

L’armée russe avait déjà revendiqué cette semaine la prise de deux nouvelles localités (photo d’illustration). AFP

Agence France-Presse Basile Mermoud

Sur Telegram, le ministère russe de la Défense a affirmé que ses troupes se sont emparées des localités de Rovnopolié et de Malaïa Tokmatchka dans la région de Zaporijjia.